Быстров об уходе Карпина из «Динамо»: «Георгич – молодец, настоящий сильный поступок. Теперь он сможет подготовить сборную к возвращению в международные соревнования»

Быстров об уходе Карпина из «Динамо»: сильный поступок тренера сборной.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров назвал сильным поступком уход Валерия Карпина из «Динамо ».

Сегодня Карпин объявил об уходе в поста главного тренера бело-голубых, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

«Наконец-то замечательная новость. Настоящий сильный поступок от главного тренера сборной. Он может сосредоточиться на национальной команде. Не нужно будет реагировать на обвинения в двойных стандартах или желании поберечь тех или иных футболистов.

В России сейчас есть хорошее поколение молодых футболистов, которые могут составить костяк сборной на ближайшие годы. Теперь у Карпина будет возможность это сделать и подготовить команду к возвращению в международные соревнования. На мой взгляд, Георгич – молодец!» – сказал Быстров.