Мостовой о Макелеле: «Я его футболу научил, можно сказать, а потом еще и в «Реал» продал. Я в футболе всю жизнь, был с большими игроками и сам был огромным»
Александр Мостовой заявил, что научил Клода Макелеле футболу.
В сегодняшнем матче FONBET Первого еврокубка, посвященном 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА, Макелеле играет в составе сборной европейских легенд, возглавляемой Мостовым. Экс-футболисты вместе выступали за «Сельту» с 1998 по 2000 год.
– Успели пообщаться. Вспомнили все, что у нас было! Не виделись очень давно.
– Клод лестно о вас отзывается.
– Еще бы он обо мне не отзывался! Я его, можно сказать, футболу научил. А потом еще и продал в «Реал».
Я всю жизнь в футболе, был с большими игроками и сам был огромным. Этот матч для болельщиков, для того чтобы встретились старые друзья. Надеемся, что получится интересно, – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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