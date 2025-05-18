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  • Мостовой о Макелеле: «Я его футболу научил, можно сказать, а потом еще и в «Реал» продал. Я в футболе всю жизнь, был с большими игроками и сам был огромным»
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Мостовой о Макелеле: «Я его футболу научил, можно сказать, а потом еще и в «Реал» продал. Я в футболе всю жизнь, был с большими игроками и сам был огромным»

Александр Мостовой заявил, что научил Клода Макелеле футболу.

В сегодняшнем матче FONBET Первого еврокубка, посвященном 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА, Макелеле играет в составе сборной европейских легенд, возглавляемой Мостовым. Экс-футболисты вместе выступали за «Сельту» с 1998 по 2000 год.

– Успели пообщаться. Вспомнили все, что у нас было! Не виделись очень давно.

– Клод лестно о вас отзывается.

– Еще бы он обо мне не отзывался! Я его, можно сказать, футболу научил. А потом еще и продал в «Реал».

Я всю жизнь в футболе, был с большими игроками и сам был огромным. Этот матч для болельщиков, для того чтобы встретились старые друзья. Надеемся, что получится интересно, – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России.

Увольнять Станковича или нет?39451 голос
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Мостовой
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoСпорт-Экспресс
logoКлод Макелеле
logoСельта
logoпремьер-лига Россия
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