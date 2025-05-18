Хэмилтон прорвался на 4-е место, Леклер – на 6-е после старта из второй десятки в Имоле
«Феррари» отыгралась после провальной домашней квалификации.
Гонщики Скудерии заработали очки на Гран-при Эмилии-Романьи после неудачной субботы: Шарль Леклер стал лишь 11-м в квалификации, Льюис Хэмилтон – 12-м.
Гонку семикратный чемпион «Формулы-1» завершил четвертым, его напарник стал шестым.
«Феррари» остается на четвертой позиции в Кубке конструкторов, отставание от «Ред Булл», который занимает третье место – 17 очков.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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