Хэмилтон прорвался на 4-е место, Леклер – на 6-е после старта из второй десятки в Имоле

«Феррари» отыгралась после провальной домашней квалификации.

Гонщики Скудерии заработали очки на Гран-при Эмилии -Романьи после неудачной субботы: Шарль Леклер стал лишь 11-м в квалификации, Льюис Хэмилтон – 12-м.

Гонку семикратный чемпион «Формулы-1» завершил четвертым, его напарник стал шестым.

«Феррари» остается на четвертой позиции в Кубке конструкторов, отставание от «Ред Булл», который занимает третье место – 17 очков.

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