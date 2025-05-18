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Хэмилтон прорвался на 4-е место, Леклер – на 6-е после старта из второй десятки в Имоле

«Феррари» отыгралась после провальной домашней квалификации.

Гонщики Скудерии заработали очки на Гран-при Эмилии-Романьи после неудачной субботы: Шарль Леклер стал лишь 11-м в квалификации, Льюис Хэмилтон – 12-м.

Гонку семикратный чемпион «Формулы-1» завершил четвертым, его напарник стал шестым.

«Феррари» остается на четвертой позиции в Кубке конструкторов, отставание от «Ред Булл», который занимает третье место – 17 очков.

Шарль Леклер: «Чего не хватает «Феррари»? Всего. Нет слов. В гонке нужно чудо, но нельзя ожидать чудес каждое воскресенье»

Фредерик Вассер: «Феррари» не улучшила времена на новых шинах, как и в Майами – странная ситуация. Проблема в реализации и потенциале болида, 50 на 50»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
Гран-при Эмилии-Романьи
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoШарль Леклер
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