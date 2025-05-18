«Спартак» забил после подачи Мангаша от боковой линии. Мяв залетел за шиворот вратарю «Крыльев» Песьякову после рикошета от Шитова
«Крылья Советов» пропустили гол от «Спартака» после рикошета.
Команды играют в Самаре в рамках 29-го тура Мир РПЛ (0:1, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак» открыл счет на 22-й минуте матча. После навеса от Рикарду Мангаша с левого фланга мяч попал в ногу полузащитнику самарцев Владиславу Шитову, после чего влетел в ворота самарцев.
Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков не вступил в игру, посчитав, что мяч направляется мимо створа ворот.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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