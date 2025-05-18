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«Спартак» забил после подачи Мангаша от боковой линии. Мяв залетел за шиворот вратарю «Крыльев» Песьякову после рикошета от Шитова

«Крылья Советов» пропустили гол от «Спартака» после рикошета.

Команды играют в Самаре в рамках 29-го тура Мир РПЛ (0:1, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» открыл счет на 22-й минуте матча. После навеса от Рикарду Мангаша с левого фланга мяч попал в ногу полузащитнику самарцев Владиславу Шитову, после чего влетел в ворота самарцев.

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков не вступил в игру, посчитав, что мяч направляется мимо створа ворот.

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ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСергей Песьяков
logoКрылья Советов
logoВладислав Шитов
logoРикарду Мангаш
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