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Вагнер Лав сделал хет-трик в гала-матче ЦСКА и отпраздновал 1-й гол, надев милицейскую фуражку

Вагнер Лав отпраздновал гол в гала-матче ЦСКА, надев фуражку.

В Москве на «ВЭБ Арене» проходит матч FONBET Первого Еврокубка в честь 20‑летия победы армейцев в Кубке УЕФА. Легенды клуба играют против команды звезд футбола (5:1, второй тайм).

Бразильский нападающий сделал хет-трик за легенд, забив на 34-й, 44-й и 56-й минутах встречи.

Первый гол Вагнер Лав отпраздновал, надев милицейскую фуражку. Игрок повторил свое празднование в матче с «Осером» (4:0) в рамках Кубка УЕФА-2004/05. Та победа позволила ЦСКА выйти в полуфинал турнира.

Вагнер Лав в милицейской фуражке, Чиди Одиа отметил гол по-собачьи. Так ЦСКА праздновал разгром «Осера» в 2005-м

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НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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