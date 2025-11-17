  • Спортс
  • Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
Сергей Ташуев: Карпин устал, это нормально.

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев прокомментировал решение Валерия Карпина уйти из «Динамо» и сосредоточиться на работе в сборной России.

– Как расценивать решение Карпина? Аршавин говорит, что это мужественный поступок. С другой стороны, сезон загублен и команда под конец паузы на сборные осталась без тренера.

– В нашей профессии я не понимаю лозунгов. Мы, футболисты, сегодня проявили огромный уровень самоотдачи. Как можно выходить на уровне Премьер-лиги без самоотдачи? Это по умолчанию, ребята. Все эти высокопарные слова надо забыть. Ничего не случается рано или поздно, все происходит в свое время. Давайте еще сделаем из него великомученика.

Вы думаете, Карпин проснулся и подумал: «Я сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Он проанализировал ситуацию, решил сконцентрироваться на одной работе. Это тяжело, человек устает. Тут ничего такого нет, это нормальное явление. А то мужественность… Целомудренность еще скажите, – сказал Ташуев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
