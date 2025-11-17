  • Спортс
  Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
109

Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»

Валерий Карпин: совмещение – риск для моей семьи, с которой я почти не вижусь.

Валерий Карпин рассказал, что совмещение постов несет риски для его семьи.

Сегодня Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

«Каждому из нас в жизни и в работе порой приходится делать тяжелый выбор. Проанализировав все, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение – завершить работу в «Динамо».

Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача. Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все – и я, и Российский футбольный союз, и «Динамо» – понимали, какие потенциальные риски несет в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд – по-другому просто не могу.

Тем не менее, жизнь показала, что все-таки нужно выбирать. Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков – и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убежден, что «Динамо» обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него все для этого есть.

Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России», – приводит слова Карпина пресс-служба «Динамо».

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18150 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо»
