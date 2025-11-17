У Хейсена нет серьезной травмы, отъезд из сборной – мера предосторожности. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Эльче»
Дин Хейсен избежал травмы в сборной Испании.
Защитник «Реала» Дин Хейсен избежал серьезной травмы в сборной Испании.
Ранее стало известно, что Хейсен не сыграет в матче отбора на ЧМ со сборной Турции и покинет расположение национальной команды из-за проблем с мышцами. Защитник также пропустил игру с Грузией (4:0).
Как сообщает As, у Хейсена не выявлено серьезных проблем, а его мышечный дискомфорт обусловлен утомлением. Отъезд Дина из сборной связан с мерами предосторожности – ожидается, что защитник вернется к тренировкам в «Реале» в ближайшие дни и сможет сыграть против «Эльче» в это воскресенье.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
