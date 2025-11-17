Аршавин о решении Карпина: «Мужской поступок, уходить самому всегда сложнее. Он справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде»

Андрей Аршавин: уход Карпина из «Динамо» – мужской поступок.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин назвал уход Валерия Карпина из «Динамо» мужским поступком.

Сегодня Карпин объявил , что покидает пост главного тренера «Динамо». Тренер сосредоточится на работе в сборной России.

«Мне кажется, что это мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняют. В последнее время неудовлетворительные результаты были и у сборной, и у «Динамо ».

Наверное, Валерий Георгиевич справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде. Желаю ему удачи и думаю, что у него, как и прежде, будет лучше получаться со сборной», – сказал Аршавин .