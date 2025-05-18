Алькарас впервые выиграл турнир в Риме. Теперь у него есть титулы на всех грунтовых «Мастерсах»

Карлос Алькарас впервые выиграл «Мастерс» в Риме.

В финале он обыграл Янника Синнера – 7:6(5), 6:1. Испанец повел в личных встречах 7:4.

Алькарас взял 19-й титул в карьере (общий баланс в финалах 19:6) и седьмой «Мастерс» (баланс в финалах – 7:1).

Алькарас – восьмой испанец, побеждавший в Риме в Открытой эре, после Мануэля Орантеса (1972), Эмилио Санчеса (1991), Алекса Корретхи (1997), Хуана Карлоса Ферреро (2001), Феликса Мантильи (2003), Карлоса Мойи (2004) и Рафаэля Надаля (2005-2007, 2009-2010, 2012-2013, 2018-2019, 2021).

Теперь у Алькараса есть титулы на всех крупнейших грунтовых турнирах.