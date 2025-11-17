«Найти тренера для «Спартака» архитяжело. Туда Моуринью может прийти, и через полгода его уберут». Колыванов о красно-белых

Игорь Колыванов: «Спартак» может и Моуринью через полгода убрать.

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов заявил, что «Спартаку» будет сложно найти нового тренера.

– Кто должен возглавить «Спартак», на ваш взгляд?

– В «Спартаке» долго никто не задерживается. Туда может Моуринью прийти, и через полгода его уберут. У них должен быть план, хотя бы на 5 лет. Что они хотят, какую команду, кого из футболистов привлекать… У них как будто в голову что‑то пришло и кого‑то купили. А, может быть, он и не нужен был. На одно место три человека… Это же тоже проблема.

Они в прошлом году хорошо провели концовку первой части чемпионата, сделали две‑три покупки, и пошел разброс и шатание. То одни не играют, то другие. Костяк сломался.

– Вам не кажется, что «красно‑белым» нужен именно русский тренер?

– Я всегда за наших специалистов. У нас очень хорошие тренеры, и им в 10 раз тяжелее работать, чем иностранцам. Найти тренера для «Спартака» архитяжело. Вообще непростая тренерская доля, а, тем более, в «Спартаке », – сказал Колыванов.