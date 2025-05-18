«Динамо» выиграло 3 из 3 матчей при Гусеве. Остался выезд к «Краснодару»
«Динамо» выиграло все матчи под руководством Ролана Гусева.
Бывший полузащитник сборной России назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Марцела Лички.
Московский клуб сегодня обыграл «Акрон» (2:1) в 29-м туре Мир РПЛ. Ранее при Гусеве были побеждены «Спартак» (2:0) и «Крылья Советов» (3:1).
«Динамо» в этом сезоне осталось сыграть в гостях у «Краснодара». Матч пройдет 24 мая и может решить судьбу чемпионского титула.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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