«Динамо» выиграло 3 из 3 матчей при Гусеве. Остался выезд к «Краснодару»

«Динамо» выиграло все матчи под руководством Ролана Гусева.

Бывший полузащитник сборной России назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Марцела Лички .

Московский клуб сегодня обыграл «Акрон » (2:1) в 29-м туре Мир РПЛ . Ранее при Гусеве были побеждены «Спартак» (2:0) и «Крылья Советов» (3:1).

«Динамо » в этом сезоне осталось сыграть в гостях у «Краснодара». Матч пройдет 24 мая и может решить судьбу чемпионского титула.