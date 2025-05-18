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«Динамо» выиграло 3 из 3 матчей при Гусеве. Остался выезд к «Краснодару»

«Динамо» выиграло все матчи под руководством Ролана Гусева.

Бывший полузащитник сборной России назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Марцела Лички.

Московский клуб сегодня обыграл «Акрон» (2:1) в 29-м туре Мир РПЛ. Ранее при Гусеве были побеждены «Спартак» (2:0) и «Крылья Советов» (3:1).

«Динамо» в этом сезоне осталось сыграть в гостях у «Краснодара». Матч пройдет 24 мая и может решить судьбу чемпионского титула.

Увольнять Станковича или нет?40416 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoДинамо Москва
logoМарцел Личка
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