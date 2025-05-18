Карпин о России на ЧМ-2026: «Только Трамп может сказать: «Сам лично приглашаю в Америку, мы друзья». Про квоту в первый раз слышу – ее нам как раз закрыли»

Валерий Карпин оценил вероятность допуска России к участиюна ЧМ-2026.

«Я в первый раз слышу про квоту [для участия в чемпионате мира], нам квоту как раз закрыли.

Есть какие-то слухи, что кто-то даст нам уайлд-кард. Трамп только может сказать: «Сам лично приглашаю Россию в Америку, мы друзья». Только так», – сказал главный тренер сборной России.

Инфантино – Трампу о России и международных турнирах: «Надеемся, наступит мир, и тогда они снова будут допущены». Президент США «не знал» об отстранении сборной