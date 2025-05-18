Месси – лучший футболист в истории по версии IFFHS, Пеле – 2-й, Марадона – 3-й, Роналду – 4-й, Кройфф – 5-й, Роналдо – 6-й, Зидан – 7-й, Роналдиньо – 10-й

Лионель Месси признан лучшим футболистом в истории по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг из 10 лучших игроков всех времен. Его возглавит форвард «Интер Майами » и сборной Аргентины .

Список выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси

2. Пеле

3. Диего Марадона

4. Криштиану Роналду

5. Йохан Кройфф

6. Роналдо

7. Зинедин Зидан

8. Франц Беккенбауэр

9. Альфредо Ди Стефано

10. Роналдиньо

Яшин – лучший вратарь в истории по версии IFFHS. Буффон – 2-й, Нойер, 3-й, Касильяс, Чех и Кан – в топ-10