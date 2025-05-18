Месси – лучший футболист в истории по версии IFFHS, Пеле – 2-й, Марадона – 3-й, Роналду – 4-й, Кройфф – 5-й, Роналдо – 6-й, Зидан – 7-й, Роналдиньо – 10-й
Лионель Месси признан лучшим футболистом в истории по версии IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг из 10 лучших игроков всех времен. Его возглавит форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины.
Список выглядит следующим образом:
2. Пеле
5. Йохан Кройфф
6. Роналдо
10. Роналдиньо
Яшин – лучший вратарь в истории по версии IFFHS. Буффон – 2-й, Нойер, 3-й, Касильяс, Чех и Кан – в топ-10
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт IFFHS
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