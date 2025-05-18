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  • Яшин – лучший вратарь в истории по версии IFFHS. Буффон – 2-й, Нойер, 3-й, Касильяс, Чех и Кан – в топ-10
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Яшин – лучший вратарь в истории по версии IFFHS. Буффон – 2-й, Нойер, 3-й, Касильяс, Чех и Кан – в топ-10

Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг из 10 лучших голкиперов всех времен.

Список выглядит следующим образом:

1. Лев Яшин;

2. Джанлуиджи Буффон;

3. Мануэль Нойер;

4. Икер Касильяс;

5. Гордон Бэнкс;

6. Петр Чех;

7. Дино Дзофф;

8. Зепп Майер;

9. Рикардо Самора;

10. Оливер Кан.

Увольнять Станковича или нет?39458 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт IFFHS
рейтинги
logoЛев Яшин
logoИкер Касильяс
Гордон Бэнкс
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logoЗепп Майер
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Рикардо Самора
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