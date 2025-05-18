Яшин – лучший вратарь в истории по версии IFFHS. Буффон – 2-й, Нойер, 3-й, Касильяс, Чех и Кан – в топ-10
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг из 10 лучших голкиперов всех времен.
Список выглядит следующим образом:
1. Лев Яшин;
3. Мануэль Нойер;
4. Икер Касильяс;
5. Гордон Бэнкс;
6. Петр Чех;
7. Дино Дзофф;
8. Зепп Майер;
9. Рикардо Самора;
10. Оливер Кан.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт IFFHS
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