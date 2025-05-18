Гран-при Эмилии-Романьи-2025. Онлайн гонки

Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на старте опередил обладателя поул-позиции Оскара Пиастри из «Макларена», который в итоге финишировал третьим, и сохранил лидерство до конца заезда. Второе место занял напарник Пиастри Ландо Норрис.

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Гонка «Ф-1» в Имоле: Ферстаппен бросает вызов «Макларену», «Феррари» мечтает о топ-10 дома

Гран-при Эмилии-Романьи

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола

18 мая 2025 года

Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

5. Алекс Албон («Уильямс»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Джордж Расселл («Мерседес»)

8. Карлос Сайнс («Уильямс»)

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

10. Юки Цунода («Ред Булл»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Франко Колапинто («Альпин»)

17. Оливер Бермэн («Хаас»)

18. Габриэл Бортолето («Заубер»)

Сошли:

Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

Эстебан Окон («Хаас»)

Гран-при Эмилии-Романьи-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й