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У Роналду есть предложение из Бразилии. Он может сыграть на клубном ЧМ (Marca)

Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Бразилии.

По данным Marca, сезон без трофеев и непопадание «Аль-Насра» в Лигу чемпионов Азии на следующий сезон может привести к кардинальным изменениям в саудовском клубе как в руководстве, так и на тренерской скамье и в составе.

Утверждается, что 40-летний форвард сборной Португалии получил предложение от бразильского клуба. Говорится, что предложение выше бразильского рынка из-за важности фигуры Роналду, в сделке могут поучаствовать сторонние инвесторы.

Сообщается также, что предложение от команды из Бразилии позволит Роналду участвовать в клубном чемпионате мира. На турнире сыграют «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ботафого».

Криштиану забил 23 гола в 28 матчах чемпионата Саудовской Аравии и лидирует в гонке бомбардиров за два тура до конца сезона. Его статистика – здесь.

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НетДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoКриштиану Роналду
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