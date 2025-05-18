«Милан» не сыграет в Лиге чемпионов впервые за пять лет, в еврокубках – впервые с 2019-го

«Милан» впервые за пять лет не сыграет в Лиге чемпионов.

Команда тренера Сержиу Консейсау уступила «Роме» (1:3) в гостевом матче 37-го тура Серии А.

«Россонери» перед заключительным туром занимают 9-е место в таблице, имея 60 очков, и уже потеряли шансы на выход в Лигу чемпионов.

В последний раз миланцы не играли в ЛЧ в сезоне-2020/21. Затем команда выбыла на групповом этапе турнира, доходила до 1/2 финала, до 1/4 финала, а в этом сезоне вылетела от «Фейеноорда» в стыковом раунде плей-офф.

Также «Милан » не попал в Лигу Европы и Лигу конференций. В последний раз клуб не выступал в европейских турнирах в сезоне-2019/20, когда клуб был исключен из Лиги Европы из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Напомним, что нынешний сезон команда начинала с другим португальским тренером – Паулу Фонсекой .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.