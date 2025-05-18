Двух игроков «Севильи» удалили в матче с «Реалом» – Баде на 12-й прервал выход Мбаппе один на один, Ромеро на 48-й ударил шипами в ногу Тчуамени
Двух игроков «Севильи» удалили в матче с «Реалом».
«Севилья» принимает «Мадрид» в рамках 37-го тура Ла Лиги (0:0, второй тайм).
На 12-й минуте форвард «сливочных» Килиан Мбаппе убегал к воротам хозяев один на один, и Лоик Баде совершил фол последней надежды.
Арбитр Матео Бускетс после проверки ВАР показал защитнику прямую красную карточку.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
На 46-й минуте на замену вышел форвард севильцев Исаак Ромеро. Вскоре он совершил грубый фол против хавбека «Реала» Орельена Тчуамени, ударив ему шипами в ногу.
Судья показал испанцу желтую карточку. После подсказки ВАР Бускетс отправился к монитору, изучил повтор и показал красную карточку Ромеро на 48-й минуте.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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