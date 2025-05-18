«Спартак» обыграл «Крылья» в гостях – 2:0! Бейла и Костанцу удалили, Солари забил с пенальти, Шитов срезал мяч в свои ворота после подачи Мангаша

«Спартак» обыграл в гостях «Крылья Советов» (2:0) в 29-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Капитан «Крыльев» Гленн Бейл был удален на 10-й минуте после видеопросмотра. На 23-й минуте мяч после подачи Рикарду Мангаша с левого фланга и рикошета от Владислава Шитова залетел в ворота . Пабло Солари на 42-й реализовал пенальти . Фернандо Костанца покинул поле на 50-й, получив вторую желтую.

Премьер-лига. 29 тур 18 мая 10:30, Самара-Арена Крылья Советов Завершен 0 - 2 - xG - Спартак Матч окончен 90’ +2’ Чернов Рассказов Витюгов 80’ 80’ Зобнин 70’ Помазун Довбня 70’ Медина Массалыга Шитов Цыпченко 68’ Сергеев Дмитриев 68’ Бабкин Гагнидзе 55’ Фернандо 50’ Бабаев Иванисеня 46’ 2 тайм Перерыв 42’ Солари

22’ Шитов

Фернандо 17’ Бейл 10’ Крылья Советов Песьяков, Печенин, Евгеньев, Ороз, Бейл, Бабаев, Бабкин, Рассказов, Фернандо, Шитов, Сергеев, Фролов, Овсянников, Гапонов, Витюгов, Гагнидзе, Иванисеня, Рахманович, Бобер, Дмитриев, Цыпченко, П. Попов, Игнатенко Запасные: Бабаев, Бабкин, Шитов, Фролов, П. Попов, Сергеев, Бобер, Рассказов, Овсянников, Гапонов, Рахманович, Игнатенко 1 тайм Спартак: Помазун, Мангаш, Чернов, Дуарте, Денисов, Зобнин, Хлусевич, Пруцев, Солари, Игнатов, Медина, Довбня, Максименко, Рябчук, Бабич, Умяров, Бонгонда, Барко, Массалыга, Маркиньос, Угальде, Гарсия Запасные: Бабаев, Бабкин, Шитов, Фролов, П. Попов, Сергеев, Бобер, Рассказов, Овсянников, Гапонов, Рахманович, Игнатенко

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