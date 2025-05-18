Матч окончен
«Спартак» обыграл «Крылья» в гостях – 2:0! Бейла и Костанцу удалили, Солари забил с пенальти, Шитов срезал мяч в свои ворота после подачи Мангаша
«Спартак» обыграл в гостях «Крылья Советов» (2:0) в 29-м туре Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Капитан «Крыльев» Гленн Бейл был удален на 10-й минуте после видеопросмотра. На 23-й минуте мяч после подачи Рикарду Мангаша с левого фланга и рикошета от Владислава Шитова залетел в ворота. Пабло Солари на 42-й реализовал пенальти. Фернандо Костанца покинул поле на 50-й, получив вторую желтую.
Премьер-лига. 29 тур
18 мая 10:30, Самара-Арена
Завершен
0 - 2
-xG-
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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