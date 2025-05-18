  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» обыграл «Крылья» в гостях – 2:0! Бейла и Костанцу удалили, Солари забил с пенальти, Шитов срезал мяч в свои ворота после подачи Мангаша
241

«Спартак» обыграл «Крылья» в гостях – 2:0! Бейла и Костанцу удалили, Солари забил с пенальти, Шитов срезал мяч в свои ворота после подачи Мангаша

«Спартак» обыграл в гостях «Крылья Советов» (2:0) в 29-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Капитан «Крыльев» Гленн Бейл был удален на 10-й минуте после видеопросмотра. На 23-й минуте мяч после подачи Рикарду Мангаша с левого фланга и рикошета от Владислава Шитова залетел в ворота. Пабло Солари на 42-й реализовал пенальти. Фернандо Костанца покинул поле на 50-й, получив вторую желтую.

Премьер-лига. 29 тур
18 мая 10:30, Самара-Арена
Крылья Советов
Завершен
0 - 2
-xG-
Спартак
Матч окончен
90’
+2’
Чернов
Рассказов   Витюгов
80’
80’
Зобнин
70’
Помазун   Довбня
70’
Медина   Массалыга
Шитов   Цыпченко
68’
Сергеев   Дмитриев
68’
Бабкин   Гагнидзе
55’
Фернандо
50’
Бабаев   Иванисеня
46’
2тайм
Перерыв
42’
  Солари
22’
  Шитов
Фернандо
17’
Бейл
10’
Крылья Советов
Песьяков, Печенин, Евгеньев, Ороз, Бейл, Бабаев, Бабкин, Рассказов, Фернандо, Шитов, Сергеев, Фролов, Овсянников, Гапонов, Витюгов, Гагнидзе, Иванисеня, Рахманович, Бобер, Дмитриев, Цыпченко, П. Попов, Игнатенко
Запасные: Бабаев, Бабкин, Шитов, Фролов, П. Попов, Сергеев, Бобер, Рассказов, Овсянников, Гапонов, Рахманович, Игнатенко
1тайм
Спартак:
Помазун, Мангаш, Чернов, Дуарте, Денисов, Зобнин, Хлусевич, Пруцев, Солари, Игнатов, Медина, Довбня, Максименко, Рябчук, Бабич, Умяров, Бонгонда, Барко, Массалыга, Маркиньос, Угальде, Гарсия
Запасные: Бабаев, Бабкин, Шитов, Фролов, П. Попов, Сергеев, Бобер, Рассказов, Овсянников, Гапонов, Рахманович, Игнатенко
Подробнее

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Увольнять Станковича или нет?38608 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoГленн Бейл
logoВладислав Шитов
logoРикарду Мангаш
logoПабло Солари
logoФернандо Костанца
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Выберите «Футбольного блогера года» в народном голосовании! Голосуйте за любимого автора и помогите ему выйти в финал
1 минуту назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Ньюкасла», «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в понедельник
1613 минуты назадLive
Яшин – лучший вратарь в истории по версии IFFHS. Буффон – 2-й, Нойер, 3-й, Касильяс, Чех и Кан – в топ-10
3 минуты назад
«Спартак» выиграл впервые за 4 матча РПЛ. Были 2 поражения и ничья с «Факелом»
3336 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» обыграл «Крылья» в гостях, «Зенит» против «Ростова», «Динамо» принимает «Акрон», ЦСКА сыграет с «Локо» в понедельник
187537 минут назад
38-летний Довбня дебютировал за «Спартак». Вратарь вышел вместо Помазуна в матче с «Крыльями Советов»
2953 минуты назад
Экс-сотрудник «Арсенала» подал в суд из-за увольнения за антиизраильские высказывания. Бонник утверждает, что он не антисемит, но придерживается «философских антисионистских убеждений»
28сегодня, 11:59
«Крылья» остались вдевятером против «Спартака» после 2-й желтой Костанцы за наступ на ногу Зобнину. В 1-м тайме удалили Бейла
35сегодня, 11:57
Салах о Слоте: «Он показал, что я другой, суперзвезда в «Ливерпуле». Арне сказал: «Я хочу, чтобы твой лучший сезон прошел со мной»
6сегодня, 11:42
«Спартак» пробил 11 пенальти в чемпионате – больше всех. В его ворота назначено 2 удара за год
55сегодня, 11:34
Ко всем новостям
Последние новости
Пруцев о бронзе РПЛ: «Спартак» будет биться до последнего, цепляться, пока есть шансы»
49 минут назад
Артета о летних трансферах «Арсенала»: «Они точно нужны – из-за травм состав поредел, у кого-то закончатся контракты. Все, что делает вас лучше на любой позиции, становится ключевым»
114 минут назад
Вагнер Лав о самых веселых партнерах в ЦСКА: «Василий Березуцкий! Гусев – русский бразилец, знал все классные тусовки в Москве»
523 минуты назад
Чемпионат Нидерландов. Претендующие на титул ПСВ и «Аякс» играют против «Спарты» и «Твенте»
126 минут назадLive
«Спартак» выиграл все 4 матча с «Крыльями Советов» в сезоне с общим счетом 13:1
829 минут назад
«Динамо» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
2229 минут назад
«Бред». Фердинанд о том, что фанаты «Челси» освистали Маунта во время матча с «МЮ»
441 минуту назад
«Химки» начнут погашение долгов 19 мая. Клуб получит лицензию РПЛ, если рассчитается по всем задолженностям до 23 мая (Metaratings)
849 минут назад
Первая лига. «Урал» играет с «Тюменью», «Уфа» – «Арсенал», «Черноморец» встретится с «Нефтехимиком» в понедельник
1359 минут назадLive
«Спартак» забил с пенальти в конце 1-го тайма. Шитов, после рикошета от которого случился 1-й гол, сбил Медину в подкате в штрафной «Крыльев»
3сегодня, 11:31Фото