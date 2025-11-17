  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава FPF Проэнса о дисквалификации Роналду: «Будем бороться за минимальные последствия. Мы все хотим, чтобы Криштиану вышел на поле в первом матче ЧМ»
13

Глава FPF Проэнса о дисквалификации Роналду: «Будем бороться за минимальные последствия. Мы все хотим, чтобы Криштиану вышел на поле в первом матче ЧМ»

Президент Португальской федерации: мы хотим видеть Роналду на первом матче ЧМ.

Президент Португальской федерации футбола (FPF) Педру Проэнса заявил, что организация работает над тем, чтобы свести дисквалификацию Криштиану Роналду за удаление в игре с Ирландией (0:2) к минимуму.

40-летний нападающий получил красную карточку за удар локтем в спину игроку соперника. Сообщалась, что он рискует пропустить три игры официального характера, в том числе первые матчи ЧМ-2026. Вчера Роналду не принял участие в отборочном матче с Арменией (9:1).

«FPF и я будем бороться за то, чтобы последствия были минимальными.

Мы уже провели юридический анализ ситуации. Необходимо изучить смягчающие обстоятельства. Мы очень надеемся, что наказание будет адекватным и непродолжительным.

Мы все хотим, чтобы Криштиану вышел на поле в первом матче чемпионата мира», – сказал Проэнса.

Португальская федерация будет добиваться минимальной дисквалификации для Роналду. Один из аргументов – враждебная обстановка в Дублине

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18357 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: O Jogo
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoЧМ-2026
Федерация футбола Португалии
logoПедру Проэнса
дисквалификации
logoсборная Ирландии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мартинес о том, что Португалия лучше играет без Роналду: «Нет, нет, нам лучше с Криштиану, Нуну, Педру Нету. Но мы должны найти способ победить, даже если кто-то отсутствует»
16 ноября, 20:52
Президент Португалии о 9:1 с Арменией без Роналду: «Он, наверное, страшно сожалеет, что не сыграл сегодня, но таковы гении. Это игра моей жизни и жизни многих португальцев»
16 ноября, 17:36
Роналду перед игрой с Арменией: «Вперед, команда! Вместе сегодня и всегда. За Португалию и за наш флаг!»
16 ноября, 10:19
Мартинес о том, посетит ли Роналду матч с Арменией: «Эти вопросы неуважительны к Криштиану – они подразумевают сомнения в самоотдаче. Его преданность делу безупречна»
15 ноября, 14:45
Главные новости
Пиво вернут на стадионы в 2026-м. Законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму (Иван Карпов)
3 минуты назад
Гвардиола о лучших моментах в «Барселоне»: «Первый титул с 6:2 в гостях у «Реала» и финал ЛЧ в 2011-м»
27 минут назад
Рафинья вернулся в общую группу «Барселоны». Вингер не играет с конца сентября
42 минуты назад
Мостовой о работе в штабе «Динамо»: «Без проблем, готов куда угодно. У меня нет бумажки, которая позволит быть главным тренером, а другие идут из клуба в клуб, разваливают команды»
53 минуты назад
Товарищеские матчи. Бразилия играет с Тунисом, Казахстан – с Фарерами, Чили и Перу проводят матч в Сочи, США против Уругвая
58 минут назадLive
Пономарев про Карпина: «Багажа не оставил – только разлад и шатания. Он хочет быть тренером из-за больших денег, но ни черта не понимает в футболе. Наш футбол только приобрел от его ухода»
сегодня, 16:12
Собянин о новом стадионе «Торпедо»: «Будет один из самых лучших в стране. Работы в завершающей стадии»
сегодня, 15:53
«Балтика 0» – новый спонсор клуба «Балтика»: «Очевидное и очень вероятное случилось»
сегодня, 15:43
Лунин опроверг отказ играть за сборную Украины: «Ложь и непрофессионализм журналистов. Кто-то слышал от меня или тренера, что я отказываюсь приезжать? Нет, это невозможно»
сегодня, 15:29
Квалификация ЧМ-2026. Испания примет Турцию, Беларусь – Грецию, Бельгия против Лихтенштейна
сегодня, 15:05
Ко всем новостям
Последние новости
Полянски утвержден главным тренером «Боруссии» Менхенгладбах. Контракт с экс-хавбеком сборной Польши – до 2028 года
14 минут назад
Сборная Норвегии отметила с фанатами выход на ЧМ-2026 в центре Осло. Пришли 50 тысяч человек
26 минут назадФото
Кубок Манаса. Россия U21 разгромила Кыргызстан U23 со счетом 8:0 и выиграла турнир
сегодня, 15:21
Бельгия – Лихтенштейн. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
Испания – Турция. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
«Пари НН» встретится с «Зенитом». Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против петербуржцев!
сегодня, 15:00Реклама
Сенников о главной проблеме российского футбола: «Талантливых игроков стало мало, из топ-5 лиг только Головин и Сафонов в сборную приезжают. Может, конкуренция стала средней»
сегодня, 14:19
Шалимов о конфликте Слишковича и Соболева в «Спартаке»: «Тренер не прав на 200%, поставил свои амбиции выше победы в Кубке. Поговорите с игроком, поймите его – он отблагодарит на поле»
сегодня, 13:52
Робби Фаулер: «Шешко иногда напоминает игрока из академии. Дьокереш лучше подготовлен к АПЛ и понимает, что от него требуется»
сегодня, 13:15
«Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Самарцы, команде нужна поддержка в матче против ростовчан!
сегодня, 13:00Реклама