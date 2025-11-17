ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)

ЦСКА близок к подписанию Максима Воронова.

Форвард «Урала » Максим Воронов перейдет в ЦСКА зимой.

По информации инсайдера Андрея Панкова, армейцы близки к договоренности о трансфере Воронова. Ожидается, что переход 18-летнего нападающего в ЦСКА произойдет после открытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Воронов провел 12 матчей в Лиге PARI, отметившись 4 голами.