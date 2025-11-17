ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)
ЦСКА близок к подписанию Максима Воронова.
Форвард «Урала» Максим Воронов перейдет в ЦСКА зимой.
По информации инсайдера Андрея Панкова, армейцы близки к договоренности о трансфере Воронова. Ожидается, что переход 18-летнего нападающего в ЦСКА произойдет после открытия зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Воронов провел 12 матчей в Лиге PARI, отметившись 4 голами.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
