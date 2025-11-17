Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)

Ролан Гусев будет исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина .

Сегодня Карпин объявил об уходе с поста главного тренера бело-голубых. Тренер сосредоточится на работе в сборной России.

Гусев, входивший в тренерский штаб «Динамо», будет назначен исполняющим обязанности главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».

После 15 туров «Динамо » занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 17 очков. В первом матче после паузы на игры сборных бело-голубые сыграют с «Динамо» Махачкала – игра пройдет 23 ноября.