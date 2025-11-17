Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
Ролан Гусев будет исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина.
Сегодня Карпин объявил об уходе с поста главного тренера бело-голубых. Тренер сосредоточится на работе в сборной России.
Гусев, входивший в тренерский штаб «Динамо», будет назначен исполняющим обязанности главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».
После 15 туров «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков. В первом матче после паузы на игры сборных бело-голубые сыграют с «Динамо» Махачкала – игра пройдет 23 ноября.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18362 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости