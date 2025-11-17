Сухина может снова стать начальником 1-й команды «Локомотива» («Чемпионат»)

Станислав Сухина может вновь стать начальником первой команды «Локомотива».

В «Локомотиве » рассматривают вариант с возвращением Станислава Сухины на пост начальника основной команды. Об сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас 57-летний специалист занимает аналогичную должность в молодежной команде железнодорожников.

В «Локомотиве» Сухина начал работать в 2017 году. С 2001 по 2012 год он был футбольным арбитром.