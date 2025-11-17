Сухина может снова стать начальником 1-й команды «Локомотива» («Чемпионат»)
Станислав Сухина может вновь стать начальником первой команды «Локомотива».
В «Локомотиве» рассматривают вариант с возвращением Станислава Сухины на пост начальника основной команды. Об сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сейчас 57-летний специалист занимает аналогичную должность в молодежной команде железнодорожников.
В «Локомотиве» Сухина начал работать в 2017 году. С 2001 по 2012 год он был футбольным арбитром.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18357 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости