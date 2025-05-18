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«Краснодар» на 1 очко опережает «Зенит». Чемпион РПЛ определится в последнем туре

Чемпион России определится на следующей неделе.

Перед заключительным туром «Краснодар» лидирует в таблице с 64 очками. «Зенит» отстает на один балл.

Последний матч «быки» проведут 24 мая против «Динамо», а петербуржцы – против «Ахмата».

За ними идут «Динамо» (56 очков), ЦСКА (55 при игре в запасе), «Спартак» (54) и «Локомотив» (49 при игре в запасе).

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура4764 голоса
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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