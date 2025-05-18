«Ньюкасл», «Челси» и «Астон Вилла» набрали по 66 очков перед последним туром АПЛ. «Ман Сити» отстает на 1 балл при игре в запасе

Три клуба АПЛ набрали равное количество очков за тур до конца в борьбе за ЛЧ.

Сегодня в 37-м туре Премьер-лиги «Арсенал » обыграл «Ньюкасл» (1:0) и гарантировал себе выход в Лигу чемпионов-2025/26.

Ранее выход в общий этап ЛЧ гарантировал себе чемпион «Ливерпуль ». В турнир от Англии попадут пять первых команд. Таким образом, в заключительном туре команды разыграют три путевки.

На данный момент третье место занимает «Ньюкасл », далее идут «Челси » и «Астон Вилла ». У всех команд по 66 баллов после 37 матчей, при равенстве очков первый показатель – разница голов. У «сорок» она лучше всех – «+22», у лондонцев – «+20», у бирмингемцев – «+9».

Шестое место занимает «Манчестер Сити », набравший 65 очков и имеющий матч в запасе (разница голов «+24»). Следом идет «Ноттингем Форест » (65 очков после 37 игр, разница голов «+13»).

Отметим, что еще одно место в Лиге чемпионов от Англии получит победитель финала Лиги Европы, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», занимающие 16-е и 17-е места в АПЛ соответственно.