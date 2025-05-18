«Крылья» остались вдевятером против «Спартака» после 2-й желтой Костанцы за наступ на ногу Зобнину. В 1-м тайме удалили Бейла

«Крылья Советов» заработали второе удаление в матче со «Спартаком».

На 50-й минуте матча 29-го тура Мир РПЛ арбитр Сергей Карасев удалил с поля Фернандо Костанцу , показав ему вторую желтую карточку за наступ на ногу Роману Зобнину . Первое предупреждение игрок самарцев получил в 1-м тайме за фол против Рикарду Мангаша .

В начале 1-го тайма красную карточку получил капитан «Крыльев Советов» Гленн Бейл, ударивший в подкате в голень вингера «Спартака» Пабло Солари.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, второй тайм).