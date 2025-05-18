  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Крылья» остались вдевятером против «Спартака» после 2-й желтой Костанцы за наступ на ногу Зобнину. В 1-м тайме удалили Бейла
35

«Крылья» остались вдевятером против «Спартака» после 2-й желтой Костанцы за наступ на ногу Зобнину. В 1-м тайме удалили Бейла

«Крылья Советов» заработали второе удаление в матче со «Спартаком».

На 50-й минуте матча 29-го тура Мир РПЛ арбитр Сергей Карасев удалил с поля Фернандо Костанцу, показав ему вторую желтую карточку за наступ на ногу Роману Зобнину. Первое предупреждение игрок самарцев получил в 1-м тайме за фол против Рикарду Мангаша.

В начале 1-го тайма красную карточку получил капитан «Крыльев Советов» Гленн Бейл, ударивший в подкате в голень вингера «Спартака» Пабло Солари.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, второй тайм).

Увольнять Станковича или нет?38610 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoСергей Карасев
logoРоман Зобнин
logoГленн Бейл
logoФернандо Костанца
logoРикарду Мангаш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» забил с пенальти в конце 1-го тайма. Шитов, после рикошета от которого случился 1-й гол, сбил Медину в подкате в штрафной «Крыльев»
3сегодня, 11:31Фото
«Спартак» забил после подачи Мангаша от боковой линии. Мяв залетел за шиворот вратарю «Крыльев» Песьякову после рикошета от Шитова
26сегодня, 11:17Видео
Главные новости
Выберите «Футбольного блогера года» в народном голосовании! Голосуйте за любимого автора и помогите ему выйти в финал
1 минуту назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Ньюкасла», «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в понедельник
1613 минуты назадLive
Яшин – лучший вратарь в истории по версии IFFHS. Буффон – 2-й, Нойер, 3-й, Касильяс, Чех и Кан – в топ-10
13 минуты назад
«Спартак» выиграл впервые за 4 матча РПЛ. Были 2 поражения и ничья с «Факелом»
3336 минут назад
«Спартак» обыграл «Крылья» в гостях – 2:0! Бейла и Костанцу удалили, Солари забил с пенальти, Шитов срезал мяч в свои ворота после подачи Мангаша
24137 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» обыграл «Крылья» в гостях, «Зенит» против «Ростова», «Динамо» принимает «Акрон», ЦСКА сыграет с «Локо» в понедельник
187722 секунды назад
38-летний Довбня дебютировал за «Спартак». Вратарь вышел вместо Помазуна в матче с «Крыльями Советов»
2953 минуты назад
Экс-сотрудник «Арсенала» подал в суд из-за увольнения за антиизраильские высказывания. Бонник утверждает, что он не антисемит, но придерживается «философских антисионистских убеждений»
28сегодня, 11:59
Салах о Слоте: «Он показал, что я другой, суперзвезда в «Ливерпуле». Арне сказал: «Я хочу, чтобы твой лучший сезон прошел со мной»
6сегодня, 11:42
«Спартак» пробил 11 пенальти в чемпионате – больше всех. В его ворота назначено 2 удара за год
55сегодня, 11:34
Ко всем новостям
Последние новости
Пруцев о бронзе РПЛ: «Спартак» будет биться до последнего, цепляться, пока есть шансы»
49 минут назад
Артета о летних трансферах «Арсенала»: «Они точно нужны – из-за травм состав поредел, у кого-то закончатся контракты. Все, что делает вас лучше на любой позиции, становится ключевым»
114 минут назад
Вагнер Лав о самых веселых партнерах в ЦСКА: «Василий Березуцкий! Гусев – русский бразилец, знал все классные тусовки в Москве»
523 минуты назад
Чемпионат Нидерландов. Претендующие на титул ПСВ и «Аякс» играют против «Спарты» и «Твенте»
126 минут назадLive
«Спартак» выиграл все 4 матча с «Крыльями Советов» в сезоне с общим счетом 13:1
829 минут назад
«Динамо» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
2230 минут назад
«Бред». Фердинанд о том, что фанаты «Челси» освистали Маунта во время матча с «МЮ»
441 минуту назад
«Химки» начнут погашение долгов 19 мая. Клуб получит лицензию РПЛ, если рассчитается по всем задолженностям до 23 мая (Metaratings)
849 минут назад
Первая лига. «Урал» играет с «Тюменью», «Уфа» – «Арсенал», «Черноморец» встретится с «Нефтехимиком» в понедельник
1359 минут назадLive
«Спартак» забил с пенальти в конце 1-го тайма. Шитов, после рикошета от которого случился 1-й гол, сбил Медину в подкате в штрафной «Крыльев»
3сегодня, 11:31Фото