«Крылья» остались вдевятером против «Спартака» после 2-й желтой Костанцы за наступ на ногу Зобнину. В 1-м тайме удалили Бейла
«Крылья Советов» заработали второе удаление в матче со «Спартаком».
На 50-й минуте матча 29-го тура Мир РПЛ арбитр Сергей Карасев удалил с поля Фернандо Костанцу, показав ему вторую желтую карточку за наступ на ногу Роману Зобнину. Первое предупреждение игрок самарцев получил в 1-м тайме за фол против Рикарду Мангаша.
В начале 1-го тайма красную карточку получил капитан «Крыльев Советов» Гленн Бейл, ударивший в подкате в голень вингера «Спартака» Пабло Солари.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, второй тайм).
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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