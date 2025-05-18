«Спартак» пробил 11 пенальти в чемпионате – больше всех. В его ворота назначено 2 удара за год

«Спартак» продолжает лидировать в чемпионате России по пробитым пенальти.

Сегодня нападающий Пабло Солари реализовал одиннадцатиметровый на 42-й минуте игры с «Крыльями Советов» (2:0, перерыв) в 29-м туре Мир РПЛ .

Это 11-й пенальти красно-белых в текущем чемпионате, из них было забито 8. При этом в их ворота судьи назначили только два удара с точки за последний год.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.