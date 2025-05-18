«Спартак» пробил 11 пенальти в чемпионате – больше всех. В его ворота назначено 2 удара за год
«Спартак» продолжает лидировать в чемпионате России по пробитым пенальти.
Сегодня нападающий Пабло Солари реализовал одиннадцатиметровый на 42-й минуте игры с «Крыльями Советов» (2:0, перерыв) в 29-м туре Мир РПЛ.
Это 11-й пенальти красно-белых в текущем чемпионате, из них было забито 8. При этом в их ворота судьи назначили только два удара с точки за последний год.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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