Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»

Андрей Талалаев о Неценко: если у тебя есть зуб, скажи мне, а не на аудиторию.

Андрей Талалаев высказался о конфликте с комментатором Александром Неценко.

В ходе матча между «Балтикой» и «Локомотивом» главный тренер калининградцев обратился к комментатору Неценко: «Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!»

«Вы думаете, что я во время матча услышал то, что говорил Неценко? Это персонаж, которого я вычеркнул из своего общения, хотя у нас были очень хорошие отношения.

До матча с «Локомотивом » он комментировал игру с «Крыльями». В конце матча он сказал, что игра была равная. Это он оценил игру, где «Балтика » 20 раз пробила по воротам, где заслуженный 38-летний вратарь «Крыльев », которого я уважаю, сказал: «Мы сегодня отскочили». Ему дали статуэтку лучшего игрока матча. А итог репортажа был во фразе этого человека: «Была равная игра». Мы два раза попали в штангу и перекладину.

Если у тебя есть зуб, ты его реализуешь, пользуясь своим положением, иди ко мне и скажи что-то тогда. Но ты делаешь это в прямом эфире на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги моих игроков и моего клуба. Ты думаешь, что я буду молчать?

Кто определяет нормы поведения? Почему я не могу себе позволить публично ответить ему так?

Я разговаривал с человеком, который назначает комментаторов на матчи. Если нет прогресса у человека в комментаторстве – на мой взгляд – то зачем давать это делать? Тем более несколько игр подряд на «Балтику», – сказал Талалаев в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»