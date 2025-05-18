Мбаппе забил 29-й гол в Ла Лиге. Форвард «Реала» на 4 мяча опережает Левандовского в гонке бомбардиров за тур до конца чемпионата
Килиан Мбаппе оторвался на 4 гола от Роберта Левандовского в гонке бомбардиров.
26-летний форвард сборной Франции открыл счет в гостевом матче 37-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:0, второй тайм).
Чемпион мира отличился на 75-й минуте с передачи Луки Модрича. Килиан забил в 4-м матче Примеры подряд – у него 7 голов на этом отрезке.
Всего в сезоне Ла Лиги Мбаппе забил 29-й гол за 34 игры. Он лидирует в гонке бомбардиров и на 4 гола опережает перед заключительным утром Левандовского. 36-летний поляк не забивает в чемпионате с конца марта.
Подробная статистика Мбаппе – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура4924 голоса
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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