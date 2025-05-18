  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе забил 29-й гол в Ла Лиге. Форвард «Реала» на 4 мяча опережает Левандовского в гонке бомбардиров за тур до конца чемпионата
52

Мбаппе забил 29-й гол в Ла Лиге. Форвард «Реала» на 4 мяча опережает Левандовского в гонке бомбардиров за тур до конца чемпионата

Килиан Мбаппе оторвался на 4 гола от Роберта Левандовского в гонке бомбардиров.

26-летний форвард сборной Франции открыл счет в гостевом матче 37-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:0, второй тайм).

Чемпион мира отличился на 75-й минуте с передачи Луки Модрича. Килиан забил в 4-м матче Примеры подряд – у него 7 голов на этом отрезке.

Всего в сезоне Ла Лиги Мбаппе забил 29-й гол за 34 игры. Он лидирует в гонке бомбардиров и на 4 гола опережает перед заключительным утром Левандовского. 36-летний поляк не забивает в чемпионате с конца марта.

Подробная статистика Мбаппе – здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура4924 голоса
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
рейтинги
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoСборная Франции по футболу
logoСевилья
logoРоберт Левандовски
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Барса» проиграла «Вильярреалу», «Реал» победил «Севилью», «Атлетико» разгромил «Бетис»
1811 минут назад
«Реал» победил «Севилью» – 2:0. Мбаппе и Беллингем забили, хозяева играли вдевятером с 48-й после удалений Баде и Ромеро
5425 минут назад
Матч «Севилья» – «Реал» приостановили из-за воздушных шариков на поле. Фанаты хозяев выразили протест против президента
34 минуты назадФото
Двух игроков «Севильи» удалили в матче с «Реалом» – Баде на 12-й прервал выход Мбаппе один на один, Ромеро на 48-й ударил шипами в ногу Тчуамени
6656 минут назадФото
Главные новости
Мбаппе забил 41 гол в дебютном сезоне за «Реал» – это рекорд клуба. Француз провел 55 матчей
179 минут назад
«Рома» – «Милан». 1:0 – Манчини забил на 3-й, Хименес удален на 21-й! Онлайн-трансляция
79 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барса» проиграла «Вильярреалу», «Реал» победил «Севилью», «Атлетико» разгромил «Бетис»
1811 минут назад
«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые с декабря – после 15 побед и 2 ничьих
1213 минут назад
Тест про тезок в футболе: из каких клубов эти Коулы?
19 минут назадТесты и игры
«Вильярреал» сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2021/22. Тогда дошел до полуфинала
720 минут назад
«Барселона» отыгралась с 0:1, но уступила «Вильярреалу», дважды пропустив во втором тайме – 2:3
31920 минут назад
«Реал» победил «Севилью» – 2:0. Мбаппе и Беллингем забили, хозяева играли вдевятером с 48-й после удалений Баде и Ромеро
5425 минут назад
Вратарь «Галатасарая» Муслера забил с пенальти в чемпионском матче с «Кайсериспором». 38-летний уругваец в клубе с сезона-2011/12
631 минуту назад
«Парма» – «Наполи». Лукаку и Мактоминей в основе. Онлайн-трансляция
133 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» благодаря дублю Альвареса разгромил «Бетис» – 4:1
11 минут назад
Артета об «Арсенале»: «Мы разочарованы, потому что хотели выиграть АПЛ или ЛЧ. Но погоня за мечтой – это всегда взлеты и падения. Важно, чтобы то, что мы сделали, не осталось без признания»
211 минут назад
«Ювентус» – «Удинезе». Йылдыз и Коло-Муани играют. Онлайн-трансляция
933 минуты назадLive
Матч «Севилья» – «Реал» приостановили из-за воздушных шариков на поле. Фанаты хозяев выразили протест против президента
34 минуты назадФото
Нино про 1:0 с «Ростовом»: «Зенит» продолжает бороться за чемпионство. Мы будем биться до конца»
1047 минут назад
Титов о Станковиче: «Надо дать ему поработать, всем уже надоела эта чехарда. Наш чемпионат – самый сложный, в нем огромная пауза в три месяца, не каждый тренер разберется»
10сегодня, 18:15
Альварес забил 28-й гол за «Атлетико» в дебютном сезоне
5сегодня, 18:15
«Арсенал» выиграл впервые за месяц – после трех поражений и двух ничьих
3сегодня, 17:39
Роналдо об ЛЧ: «Прекрасный финал. «Интер» победит, надеюсь. Но «ПСЖ» играет очень хорошо»
4сегодня, 17:38
Вегорст ударил камеру, снимавшую его после поражения «Аякса» в чемпионской гонке
5сегодня, 17:22