38-летний Довбня дебютировал за «Спартак». Вратарь вышел вместо Помазуна в матче с «Крыльями Советов»

Александр Довбня дебютировал за «Спартак».

38-летний голкипер вышел на поле на 71-й минуте выездного матча 29-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов », заменив Илью Помазуна.

Довбня , перешедший в «Спартак » летом 2024 года, еще не играл за клуб ни в одном турнире.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (0:2, второй тайм).

Ловчев о составе «Спартака» на матч с «Крыльями»: «Если ты обгадился с ног до головы, то тебе говорят: «Иди и исправляй». Я в шоке – что, чемпионат кончился, не надо играть?»