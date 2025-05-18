38-летний Довбня дебютировал за «Спартак». Вратарь вышел вместо Помазуна в матче с «Крыльями Советов»
Александр Довбня дебютировал за «Спартак».
38-летний голкипер вышел на поле на 71-й минуте выездного матча 29-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов», заменив Илью Помазуна.
Довбня, перешедший в «Спартак» летом 2024 года, еще не играл за клуб ни в одном турнире.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (0:2, второй тайм).
Ловчев о составе «Спартака» на матч с «Крыльями»: «Если ты обгадился с ног до головы, то тебе говорят: «Иди и исправляй». Я в шоке – что, чемпионат кончился, не надо играть?»
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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