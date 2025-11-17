Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»

Александр Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: смеюсь без остановки.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

Ранее Карпин объявил , что покидает клуб, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

«Смеюсь без остановки. Я сказал, что так будет еще тогда, когда «Динамо» только подписало Карпина. В футболе давно уже все придумано, хватит изображать «Смехопанораму».

Хочу посмотреть на тех людей, которые приглашали Карпина в «Динамо». Зачем они это сделали? Человек, который продлил контракт со сборной, назначается в «Динамо»... Просто анекдот какой-то.

Усидеть на четырех стульях невозможно, поэтому удивляться тут нечего. Этого нельзя было делать, вот и все. Вот и результат», – сказал Мостовой.

Карпин возглавлял «Динамо » с 13 июня. После 15 туров Мир РПЛ бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице.