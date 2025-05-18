«Арсенал» вышел в ЛЧ в 3-й раз подряд. В 2024-м дошли до четвертьфинала, в 2025-м – до полуфинала
«Арсенал» выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Команда Микеля Артеты одолела «Ньюкасл» (1:0) в 37-м туре АПЛ и гарантировала себе место в первой пятерке по итогам чемпионата. Ниже третьей строчки она уже не упадет.
«Канониры» сыграют в ЛЧ в третий раз подряд. В сезоне-2023/24 они дошли до четвертьфинала турнира, в текущем – до полуфинала.
С сезона-2017/18 по сезон-2022/23 «Арсенал» пять раз выступил в Лиге Европы, а в сезоне-2021/22 вообще не играл в еврокубках.
Увольнять Станковича или нет?41395 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости