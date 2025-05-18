  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» вышел в ЛЧ в 3-й раз подряд. В 2024-м дошли до четвертьфинала, в 2025-м – до полуфинала
19

«Арсенал» вышел в ЛЧ в 3-й раз подряд. В 2024-м дошли до четвертьфинала, в 2025-м – до полуфинала

«Арсенал» выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Команда Микеля Артеты одолела «Ньюкасл» (1:0) в 37-м туре АПЛ и гарантировала себе место в первой пятерке по итогам чемпионата. Ниже третьей строчки она уже не упадет.

«Канониры» сыграют в ЛЧ в третий раз подряд. В сезоне-2023/24 они дошли до четвертьфинала турнира, в текущем – до полуфинала.

С сезона-2017/18 по сезон-2022/23 «Арсенал» пять раз выступил в Лиге Европы, а в сезоне-2021/22 вообще не играл в еврокубках.

Увольнять Станковича или нет?41395 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАрсенал
logoНьюкасл
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и вышел в ЛЧ – 1:0. Райс забил с паса Эдегора
819 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл», «Ноттингем Форест» победил «Вест Хэм», «Ливерпуль» встретится с «Брайтоном» в понедельник
19019 минут назад
Артета о летних трансферах «Арсенала»: «Они точно нужны – из-за травм состав поредел, у кого-то закончатся контракты, некоторые пришли в аренду»
7сегодня, 12:47
Главные новости
«Ньюкасл», «Челси» и «Астон Вилла» набрали по 66 очков перед последним туром АПЛ. «Ман Сити» отстает на 1 балл при игре в запасе
21 минуту назад
«Барселона» – «Вильярреал». 1:1 – Ямаль ответил на гол Переса. Онлайн-трансляция
966 минут назадLive
«Арсенал» финиширует в топ-3 АПЛ в третий раз подряд. До этого в тройку не попадали 6 сезонов
914 минут назад
Баде из «Севильи» удален на 12-й в матче с «Реалом» – защитник прервал выход Мбаппе один на один
2117 минут назадФото
Чемпионат Англии. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл», «Ноттингем Форест» победил «Вест Хэм», «Ливерпуль» встретится с «Брайтоном» в понедельник
19019 минут назад
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и вышел в ЛЧ – 1:0. Райс забил с паса Эдегора
819 минут назад
Гол Соболева «Ростову» отменен из-за фола Глушенкова на Ланговиче. Кукуляк изменил решение после подсказки ВАР
1224 минуты назадФото
«Барселона» пропустила первой в 5 из 6 последних матчей, в 4 из них – в первые шесть минут
731 минуту назад
«Ростов» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил ударом через себя, второй его гол отменили. «Краснодар» станет чемпионом при поражении петербуржцев. Онлайн-трансляция
54335 минут назадLive
Чемпионат России. «Зенит» против «Ростова», «Спартак» обыграл «Крылья» в гостях, «Динамо» победило «Акрон», ЦСКА сыграет с «Локо» в понедельник
297242 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» выиграл впервые за месяц – после трех поражений и двух ничьих
6 минут назад
Роналдо об ЛЧ: «Прекрасный финал. «Интер» победит, надеюсь. Но «ПСЖ» играет очень хорошо»
27 минут назад
Вегорст ударил камеру, снимавшую его после поражения «Аякса» в чемпионской гонке
323 минуты назад
«Севилья» – «Реал». 0:0 – Баде удалили на 12-й минуте. Онлайн-трансляция
1831 минуту назадLive
Губерниев про Трампа и допуск России на ЧМ-2026: «Заняться ему нечем. Это входило в его предвыборные обещания – устроить нашу сборную на чемпионат мира. Келлог и Рубио займутся»
432 минуты назад
«Атлетико» – «Бетис». 1:0 – Альварес забил на 10-й. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
Смородская о Ману Фернандеше: «Противный тип, ни с кем не общался, не дружил. Я говорила, что он больше не найдет себе команды, так и случилось»
1049 минут назад
LEON Вторая лига А. «Челябинск» пропустил 5 голов от «Спартака» из Костромы, «Волгарь» обыграл «Кубань»
54 минуты назад
Женский «Челси» оформил домашний требл, разгромив «МЮ» в финале Кубка Англии – 3:0
3сегодня, 16:25
Глава совета директоров «Крыльев» Яковлев: «Лицензирование пройдем, всем покажем. Готовим дополнительные гарантии. Бюджет нового сезона будет меньше, не намного»
6сегодня, 16:11