«Арсенал» вышел в ЛЧ в 3-й раз подряд. В 2024-м дошли до четвертьфинала, в 2025-м – до полуфинала

«Арсенал» выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Команда Микеля Артеты одолела «Ньюкасл » (1:0) в 37-м туре АПЛ и гарантировала себе место в первой пятерке по итогам чемпионата. Ниже третьей строчки она уже не упадет.

«Канониры» сыграют в ЛЧ в третий раз подряд. В сезоне-2023/24 они дошли до четвертьфинала турнира, в текущем – до полуфинала.

С сезона-2017/18 по сезон-2022/23 «Арсенал » пять раз выступил в Лиге Европы, а в сезоне-2021/22 вообще не играл в еврокубках.