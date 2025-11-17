  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин объявил об уходе из «Динамо». Тренер сосредоточится на работе со сборной России
415

Карпин объявил об уходе из «Динамо». Тренер сосредоточится на работе со сборной России

Валерий Карпин покидает «Динамо».

Валерий Карпин объявил, что покидает пост главного тренера «Динамо».

«Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.

Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.

Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», – говорится в обращении Валерия Карпина.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18150 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал РФС
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Собянин о новом стадионе «Торпедо»: «Будет один из самых лучших в стране. Работы в завершающей стадии»
18 минут назад
«Балтика 0» – новый спонсор клуба «Балтика»: «Очевидное и очень вероятное случилось»
28 минут назад
Лунин опроверг отказ играть за сборную Украины: «Ложь и непрофессионализм журналистов. Кто-то слышал от меня или тренера, что я отказываюсь приезжать? Нет, это невозможно»
42 минуты назад
Товарищеские матчи. Бразилия сыграет с Тунисом, Казахстан – с Фарерами, Чили и Перу проведут матч в Сочи, США против Уругвая
57 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Испания примет Турцию, Беларусь – Грецию, Бельгия против Лихтенштейна
сегодня, 15:05
Михаил Дегтярев: «В РПЛ 12,5% воспитанников академий, в Испании – 42%. Клубам проще купить даже посредственного легионера, чем тратить время на своего игрока»
сегодня, 14:56
Мостовой о тренерах: «У нас наугад назначают – нужно руководству внешне понравиться. «Динамо» и «Спартак» должны сражаться за Ивича, но пригласят кого-то, кто с нашим футболом не знаком»
сегодня, 14:44
Валерий Газзаев: «Когда в России будут частные и частно-государственные клубы, все вопросы с легионерами и потолком зарплат отпадут. Как можно Галицкому говорить, кому сколько платить?»
сегодня, 14:32
Снейдер о Ямале: «Для «Барсы» он новый Месси. Достичь уровня Лионеля возможно, Ламин уже на высочайшем уровне»
сегодня, 14:09
Карпин сосредоточился на сборной. Поможете ему выбрать состав на следующий сбор?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Манаса. Россия U21 разгромила Кыргызстан U23 со счетом 8:0 и выиграла турнир
50 минут назад
Бельгия – Лихтенштейн. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
Испания – Турция. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
«Пари НН» встретится с «Зенитом». Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против петербуржцев!
сегодня, 15:00Реклама
Сенников о главной проблеме российского футбола: «Талантливых игроков стало мало, из топ-5 лиг только Головин и Сафонов в сборную приезжают. Может, конкуренция стала средней»
сегодня, 14:19
Шалимов о конфликте Слишковича и Соболева в «Спартаке»: «Тренер не прав на 200%, поставил свои амбиции выше победы в Кубке. Поговорите с игроком, поймите его – он отблагодарит на поле»
сегодня, 13:52
Робби Фаулер: «Шешко иногда напоминает игрока из академии. Дьокереш лучше подготовлен к АПЛ и понимает, что от него требуется»
сегодня, 13:15
«Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Самарцы, команде нужна поддержка в матче против ростовчан!
сегодня, 13:00Реклама
Челестини о ЦСКА: «Искал проект, где смогу что‑то строить, бороться, выигрывать титулы – с первым же матчем понял, что не ошибся. Впервые есть люди, которые быстро впитывают мои идеи»
сегодня, 12:35
«Локомотив» может подписать Щетинина зимой. В хавбеке «Ростова» заинтересован Галактионов (Иван Карпов)
сегодня, 11:21