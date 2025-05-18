Мбаппе на полбалла отстает от Дьокереша в борьбе за «Золотую бутсу», Салах – на 2,5. У Килиана есть еще один матч в сезоне, у Мохамеда – два
Форвард «Реала» забил «Севилье» в 29-м туре Ла Лиги (2:0).
На счету француза 29 голов в испанском первенстве, он отстает от шведского форварда «Спортинга», забившего 39 голов, на полбалла. При этом чемпионат Португалии уже завершен.
Для Мбаппе и Мохамеда Салаха, идущего третьим, голы приносят два очка, а не полтора, как у Дьокереша, так как забиваются в лигах, считающихся более конкурентными. Если Мбаппе забьет «Реал Сосьедад» в последнем туре испанского чемпионата, он обгонит Дьокереша. У Салаха (28 мячей) впереди еще два матча АПЛ: против «Брайтона» (в гостях) и «Кристал Пэлас» (дома).
Текущий рейтинг «Золотой бутсы» выглядит так:
1. Виктор Дьокереш («Спортинг»/Швеция), 39 голов (1,5 коэффициент) – 58,5 очков;
2. Килиан Мбаппе («Реал»/Франция), 29 (2) – 58;
3. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет), 28 (2) – 56;
4. Харри Кейн («Бавария»/Англия), 26 (2) – 52;
5. Роберт Левандовски («Барселона»/Польша), 25 (2) – 50;
6. Матео Ретеги («Аталанта»/Италия), 25 (2) – 50;
7. Александер Исак («Ньюкасл»/Швеция), 23 (2) – 46;
8. Мика Бирет («Штурм» и «Монако»/Дания), 24 (1,5 и 2) – 42,5;
9. Усман Дембеле («ПСЖ»/Франция), 21 (2) – 42;
10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/Норвегия), 21 (2) – 42;
11. Серу Гирасси («Боруссия Д»/Гвинея), 21 (2) – 42;
12. Омар Мармуш («Айнтрахт» и «Манчестер Сити»/Египет), 21 (2) – 42;
13. Патрик Шик («Байер»/Чехия), 21 (2) – 42;
14. Мэйсон Гринвуд («Марсель»/Англия), 21 (2) – 42.