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Мбаппе на полбалла отстает от Дьокереша в борьбе за «Золотую бутсу», Салах – на 2,5. У Килиана есть еще один матч в сезоне, у Мохамеда – два

Килиан Мбаппе может обойти Виктора Дьокереша в борьбе за «Золотую бутсу».

Форвард «Реала» забил «Севилье» в 29-м туре Ла Лиги (2:0). 

На счету француза 29 голов в испанском первенстве, он отстает от шведского форварда «Спортинга», забившего 39 голов, на полбалла. При этом чемпионат Португалии уже завершен.

Для Мбаппе и Мохамеда Салаха, идущего третьим, голы приносят два очка, а не полтора, как у Дьокереша, так как забиваются в лигах, считающихся более конкурентными. Если Мбаппе забьет «Реал Сосьедад» в последнем туре испанского чемпионата, он обгонит Дьокереша. У Салаха (28 мячей) впереди еще два матча АПЛ: против «Брайтона» (в гостях) и «Кристал Пэлас» (дома).

Текущий рейтинг «Золотой бутсы» выглядит так:

1. Виктор Дьокереш («Спортинг»/Швеция), 39 голов (1,5 коэффициент) – 58,5 очков;

2. Килиан Мбаппе («Реал»/Франция), 29 (2) – 58;

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет), 28 (2) – 56;

4. Харри КейнБавария»/Англия), 26 (2) – 52;

5. Роберт ЛевандовскиБарселона»/Польша), 25 (2) – 50;

6. Матео РетегиАталанта»/Италия), 25 (2) – 50;

7. Александер ИсакНьюкасл»/Швеция), 23 (2) – 46;

8. Мика БиретШтурм» и «Монако»/Дания), 24 (1,5 и 2) – 42,5;

9. Усман ДембелеПСЖ»/Франция), 21 (2) – 42;

10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/Норвегия), 21 (2) – 42;

11. Серу Гирасси («Боруссия Д»/Гвинея), 21 (2) – 42;

12. Омар МармушАйнтрахт» и «Манчестер Сити»/Египет), 21 (2) – 42;

13. Патрик ШикБайер»/Чехия), 21 (2) – 42;

14. Мэйсон ГринвудМарсель»/Англия), 21 (2) – 42. 

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура9850 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: A Bola
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logoпремьер-лига Англия
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logoЛиверпуль
logoКилиан Мбаппе
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