Мбаппе на полбалла отстает от Дьокереша в борьбе за «Золотую бутсу», Салах – на 2,5. У Килиана есть еще один матч в сезоне, у Мохамеда – два

Килиан Мбаппе может обойти Виктора Дьокереша в борьбе за «Золотую бутсу».

Форвард «Реала» забил «Севилье» в 29-м туре Ла Лиги (2:0).

На счету француза 29 голов в испанском первенстве, он отстает от шведского форварда «Спортинга », забившего 39 голов, на полбалла. При этом чемпионат Португалии уже завершен.

Для Мбаппе и Мохамеда Салаха , идущего третьим, голы приносят два очка, а не полтора, как у Дьокереша, так как забиваются в лигах, считающихся более конкурентными. Если Мбаппе забьет «Реал Сосьедад » в последнем туре испанского чемпионата, он обгонит Дьокереша. У Салаха (28 мячей) впереди еще два матча АПЛ : против «Брайтона » (в гостях) и «Кристал Пэлас » (дома).

Текущий рейтинг «Золотой бутсы» выглядит так:

1. Виктор Дьокереш («Спортинг»/Швеция), 39 голов (1,5 коэффициент) – 58,5 очков;

2. Килиан Мбаппе («Реал»/Франция), 29 (2) – 58;

3. Мохамед Салах («Ливерпуль »/Египет), 28 (2) – 56;

4. Харри Кейн («Бавария »/Англия), 26 (2) – 52;

5. Роберт Левандовски («Барселона »/Польша), 25 (2) – 50;

6. Матео Ретеги («Аталанта »/Италия), 25 (2) – 50;

7. Александер Исак («Ньюкасл »/Швеция), 23 (2) – 46;

8. Мика Бирет («Штурм » и «Монако »/Дания), 24 (1,5 и 2) – 42,5;

9. Усман Дембеле («ПСЖ »/Франция), 21 (2) – 42;

10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/Норвегия), 21 (2) – 42;

11. Серу Гирасси («Боруссия Д »/Гвинея), 21 (2) – 42;

12. Омар Мармуш («Айнтрахт » и «Манчестер Сити »/Египет), 21 (2) – 42;

13. Патрик Шик («Байер »/Чехия), 21 (2) – 42;

14. Мэйсон Гринвуд («Марсель »/Англия), 21 (2) – 42.