Игрокам «Динамо» пообещали повышенные премиальные за победу над «Краснодаром» («СЭ»)

У игроков «Динамо» появился новый финансовый стимул перед последним туром.

В заключительном матче чемпионата России московский клуб сыграет в гостях у «Краснодара », лидирующего в таблице с минимальным отрывом от «Зенита ».

«Спорт-Экспресс » утверждает, что сразу после победы над «Акроном » футболистам «Динамо » пообещали, что они получат повышенные премиальные, если обыграют «быков». Такая информация была объявлена в раздевалке.