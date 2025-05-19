Игрокам «Динамо» пообещали повышенные премиальные за победу над «Краснодаром» («СЭ»)
У игроков «Динамо» появился новый финансовый стимул перед последним туром.
В заключительном матче чемпионата России московский клуб сыграет в гостях у «Краснодара», лидирующего в таблице с минимальным отрывом от «Зенита».
«Спорт-Экспресс» утверждает, что сразу после победы над «Акроном» футболистам «Динамо» пообещали, что они получат повышенные премиальные, если обыграют «быков». Такая информация была объявлена в раздевалке.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура12020 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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