Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом

Адвокат Мбаппе: «ПСЖ» использует методы из фильмов Скорсезе.

Адвокаты Килиана Мбаппе высказали обвинения против «ПСЖ» в суде.

Напомним, помимо финансовых требований, Мбаппе подал в адрес клуба жалобу на психологическое давление, а также обвинил «ПСЖ» в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году – тогда его временно отстранили от работы с основным составом.

На сегодняшнем заседании суда стало известно, что футболист требует от клуба 240 миллионов евро.

В своей речи адвокат Фредерик Кассеро подчеркнула талант Мбаппе, игрока, который «принес ПСЖ огромные деньги». Она заявила, что ухудшение отношений игрока и клуба подпитывается методами, «напоминающими фильмы Скорсезе». По ее словам, «ПСЖ считает себя превыше всех». Адвокат также подчеркнула, что у клуба была навязчивая идея: не допустить ухода игрока свободным агентом.

Адвокат Дельфин Верхейден, в свою очередь, снова затронула тему контракта, подписанного Мбаппе весной 2022 года, перед чемпионатом мира в Катаре.

«В тот момент он хотел уйти из «ПСЖ». Переговоры были бесконечными, в конце концов, он позволил себя убедить. Потребовалось всего несколько недель, чтобы понять, что обещания не будут выполнены. Именно в этом контексте и развернулся первый сезон продления контракта, завершившийся финалом чемпионата мира между Месси и Мбаппе.

Казалось важным создать у публики и спонсоров впечатление, что контракт продлевается не на два, а на три сезона. Однако Килиан Мбаппе согласился на продление на два сезона», – сказала Верхейден.

Она объяснила, что третий сезон, упомянутый в контракте, представлял собой обещание клуба, на которое игрок мог согласиться или нет. По ее словам, «это недоразумение сохранялось до лета 2023 года».