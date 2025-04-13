Два гола Роналду, победы «Барсы», ЦСКА и «Ак Барса», Валиева – «олимпийская чемпионка сердец», 500 млн фунтов для Салаха, неудача Хэмилтона, поражение «Локо» и другие новости

1. В Мир РПЛ «Локомотив» проиграл «Рубину» (0:1) – у команды Михаила Галактионова лишь одна победа в девяти последних турах Мир РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» (1:1), ЦСКА обыграл «Оренбург» (2:0) и догнал по очкам «Зенит» и «Спартак», а «Ахмат» одолел «Ростов» (2:1).

2. Камила Валиева в ходе шоу к юбилею Татьяны Навки была представлена как «олимпийская чемпионка наших сердец». Девушка каталась в паре с Алексеем Ягудиным, они показали номер под саундтрек из фильма «Остин Пауэрс», с которым раньше выступали Навка и Роман Костомаров.

3. «Барселона» продлила серию без поражений: 20 побед и 4 ничьих с начала 2025 года. В матче с «Леганесом» в Ла Лиге все решил автогол Хорхе Саэнса – каталонцы победили со счетом 1:0.

4. В Кубке Гагарина «Динамо» Москва уступило «Ак Барсу» (3:5), а «Трактор» дома победил «Динамо» Минск (4:2), забросив три шайбы на последней минуте. Теперь во всех сериях второго раунда ведут команды из Восточной конференции .

5. Криштиану Роналду сделал второй дубль подряд – в ворота «Аль-Рияда», и «Аль-Наср» победил со счетом 2:1. Теперь у португальца 933 гола в карьере, также он лидирует в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.

6. «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (5:2), дважды пропустив к 22-й минуте, а вратарь «горожан» Эдерсон сделал 7-й ассист в АПЛ и 4-й в сезоне. «Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1) и, потеряв очки в 5 из 7 последних туров АПЛ, отстает от «Ливерпуля» на 10 баллов.

7. Квалификацию «Формулы-1» в Бахрейне выиграл Оскар Пиастри. Джордж Расселл стал вторым, Шарль Леклер – третьим, Макс Ферстаппен – седьмым, а Льюис Хэмилтон – девятым. Семикратный чемпион даже извинился перед «Феррари» за неудачу.

8. Лыжница Дарья Канева победила в коньковом марафоне на 50 км на чемпионате России в Апатитах. Елизавета Пантрина стала второй.

9. В НХЛ «Вашингтон» проиграл «Коламбусу» (0:7) в гостях – это его крупнейшее поражение с 2010 года. «Айлендерс» уступили «Филадельфии» (3:4 Б) и не попали в плей-офф , «Рейнджерс» уступили «Каролине» (3:7) и тоже лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

10.UFC 314. Доминик Рейес нокаутировал Никиту Крылова в первом раунде.

11. В Бундеслиге «Байер» не сумел забить «Униону» (0:0) и мог отстать от «Баварии» уже на 8 очков, однако мюнхенцы тоже не добились победы – 2:2 с «Боруссией» Дортмунд.

12. «Реал» просил Ла Лигу сдвинуть матч с «Алавесом» с воскресенья на субботу, но получил отказ. Остальные четвертьфиналисты Лиги чемпионов сыграли 12 апреля, а матч «ПСЖ» и вовсе был перенесен.

13. Украинские синхронистки не стали фотографироваться с россиянками на Кубке мира. Занявшие второе место в технической программе дуэтов Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина после победы Майи Дорошко и Татьяны Гайдай отказались от совместных снимков и покинули подиум.

14. В Серии А «Интер» обыграл «Кальяри» (3:1), а «Ювентус» одолел «Лечче» (2:1). Миланцы не проигрывают с середины февраля, а туринцы при новом тренере, Игоре Тудоре, дважды победили и один раз сыграли вничью.

15. Мохамеду Салаху предлагали больше 500 млн фунтов в Саудовской Аравии. В «Ливерпуле» вингер может заработать 40 млн за два года.

16. Арда Гюлер уйдет из «Реала» летом, если Карло Анчелотти останется еще на год. Турецкий игрок заявил об этом в разговоре с президентом клуба Флорентино Пересом.

17. Золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе выиграли россияне Эмин Сефершаев (в категории до 55 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

18. Станислава Черчесова могут пригласить в «Локомотив», если Борис Ротенберг, сейчас работающий главой департамента развития молодежного футбола, станет генеральным директором клуба.

19. Сын Бориса Ротенберга забил «Спартаку» за «Локомотив» в матче юношеской лиги. 14-летний Арон Ротенберг отличился с пенальти в игре 5-го тура ЮФЛ-3, и это первый гол полузащитника в текущем сезоне.

20. Камеры в бане, где был избит хавбек «Пари НН» Антон Мухин, вышли из строя за день до инцидента.

Цитаты дня

Анчелотти о камбэке в ЛЧ и Ла Лиге: «Попробуем. «Реал» – единственный, кто делал это много раз. Будем стараться до последней минуты»

Доминик Гашек: «Когда играл в КХЛ, считал Россию демократической страной, которая все еще отстает от нас, но идет по правильному пути»

Александра Трусова: «Сделала рилс с моей и Макара реакцией на беременность. Хотите его увидеть?»

Владислав Третьяк: «Радуюсь развитию хоккея в России – он становится популярным. В СССР было всего 80 катков, сейчас у нас где-то 800. Но мы уступаем: в Америке 2000, Канаде – 3000»

Макс Ферстаппен: «Я не участвую в борьбе за титул»

Васильев о Гашеке: «Не знает, что белорусы и украинцы – априори русские люди. Даже ученые их не разделяют по крови. Поэтому Гретцки говорит, что у него русские корни. Это образ жизни, культура, ценности»

Топурия – о выступлении в России: «Этого никогда не произойдет»