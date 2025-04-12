НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Коламбуса», «Филадельфия» принимает «Айлендерс», «Рейнджерс» против «Каролины», «Торонто» сыграет с «Монреалем»
«Вашингтон» играет с «Коламбусом» в гостях в регулярном чемпионате НХЛ.
«Филадельфия» принимает «Айлендерс», «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной», «Торонто» будет противостоять «Монреалю», «Миннесота» встретится с «Ванкувером».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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