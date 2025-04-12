Гюлер заявил Пересу, что покинет «Реал» летом, если Анчелотти останется еще на сезон (Real Madrid Confidential)
Арда Гюлер уйдет из «Реала» летом, если Карло Анчелотти останется еще на год.
По данным Real Madrid Confidential, турецкий игрок заявил об этом в разговоре с президентом клуба Флорентино Пересом.
Отмечается, что Гюлер обижен на тренера за недостаточное игровое время. В текущем сезоне 20-летний хавбек провел 34 матча за клуб во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.
Действующее соглашение Гюлера с клубом рассчитано до 2029 года. Срок контракта Анчелотти истекает в конце июня 2026-го.
Арда Гюлер: «Я перешел в «Реал», чтобы быть важной его частью – не перестану бороться, пока не добьюсь этого. Клуб дал мне план, и я верю в него»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Real Madrid Confidential
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