Владислав Третьяк: «Радуюсь развитию хоккея в России – он становится популярным. В СССР было всего 80 катков, сейчас у нас где-то 800. Но мы уступаем: в Америке 2000, Канаде – 3000»
«Я очень радуюсь, когда вижу, как развивается хоккей в нашей стране. Он становится очень популярным. Он и был популярен. Но в Советском Союзе было 80 катков всего.
Как президент федерации, как хоккейный профессионал я радуюсь каждому открытию стадиона – будь он маленький, будь он большой, потому что каждый стадион привлекает нашу молодежь, мальчишек и девчонок, на хоккей.
Если вы захотите попасть сегодня на стадион в Москве – практически невозможно. Ко мне обращаются: «Можно где-то поиграть?» Практически невозможно.
У нас играют молодежные лиги, юниорские, офицерские, Ночная лига, студенческая лига, женская лига, фигурное катание – это все в одном стадионе.
Конечно, мы уступаем. В Канаде около 3000 крытых катков, у нас где-то 800, в Америке – 2000», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
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