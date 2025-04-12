Владислав Третьяк: «Радуюсь развитию хоккея в России – он становится популярным. В СССР было всего 80 катков, сейчас у нас где-то 800. Но мы уступаем: в Америке 2000, Канаде – 3000»

Владислав Третьяк поделился мыслями относительно развития хоккея в России.

«Я очень радуюсь, когда вижу, как развивается хоккей в нашей стране. Он становится очень популярным. Он и был популярен. Но в Советском Союзе было 80 катков всего.

Как президент федерации, как хоккейный профессионал я радуюсь каждому открытию стадиона – будь он маленький, будь он большой, потому что каждый стадион привлекает нашу молодежь, мальчишек и девчонок, на хоккей.

Если вы захотите попасть сегодня на стадион в Москве – практически невозможно. Ко мне обращаются: «Можно где-то поиграть?» Практически невозможно.

У нас играют молодежные лиги, юниорские, офицерские, Ночная лига, студенческая лига, женская лига, фигурное катание – это все в одном стадионе.

Конечно, мы уступаем. В Канаде около 3000 крытых катков, у нас где-то 800, в Америке – 2000», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк .