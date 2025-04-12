Льюис Хэмилтон о 9-м месте: «Хочу извиниться перед «Феррари» и тифози. Плохое выступление в квалификации, я не выполняю свою работу»

Льюис Хэмилтон извинился перед «Феррари» за неудачу в субботу.

Пилот «Феррари» показал девятое время в квалификации к Гран-при Бахрейна , его напарник Шарль Леклер стал третьим.

«Это просто мое выступление, плохое выступление. Нет никаких причин, я просто не выполняю свою работу», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» в эфире Sky Sports.

Хэмилтон добавил в беседе с итальянским Sky:

«Хочу искренне извиниться перед всей командой на базе, перед тифози».

Льюис также ответил на вопрос о том, худший ли это для него момент после перехода в «Феррари »:

«Ощущения неприятные, это уж точно».

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