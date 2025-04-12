Гол Арона Ротенберга принес «Локомотиву» победу над «Спартаком» в ЮФЛ-3. 14-летний сын Бориса Ротенберга-младшего забил с пенальти

Сын Бориса Ротенберга забил «Спартаку» за «Локомотив» в матче юношеской лиги.

14-летний Арон Ротенберг отличился с пенальти в игре 5-го тура ЮФЛ-3 (для игроков не старше 16 лет). «Локомотив » одержал победу со счетом 1:0.

Это первый мяч полузащитника в этом сезоне. В его активе также две голевые передачи за четыре матча.

Арон перешел в «Локомотив» из «Динамо» в начале 2024 года. Пост директора департамента развития молодежного футбола в клубе занимает его отец Борис Ротенберг-младший .

«Пусть Ротенберги захватывают российский спорт, что они плохого сделали? Остальные им завидуют. Есть те, кто из дeрьма делают конфетку. Деньгами надо делиться, в гроб не заберешь». Пономарев о Борисе в «Локо»

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