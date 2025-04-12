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Клубы Востока выиграли первые матчи 2-го раунда Кубка Гагарина. «Трактор», «Салават», «Ак Барс» и «Авангард» ведут 1-0 в сериях

Клубы Восточной конференции выиграли все первые матчи 2-го раунда плей-офф.

Сегодня «Трактор» дома одержал победу над минским «Динамо» (4:2), «Ак Барс» на выезде обыграл московское «Динамо» (5:3). 

Вчера «Салават Юлаев» на своей арене был сильнее «Спартака» (4:1), «Авангард» на выезде победил «Локомотив» (4:1).  

Таким образом, все первые матчи 2-го раунда Кубка Гагарина выиграли клубы Восточной конференции. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
logoТрактор
logoКХЛ
logoАк Барс
logoДинамо Минск
logoКубок Гагарина
logoАвангард
logoСпартак
logoСалават Юлаев
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