Клубы Востока выиграли первые матчи 2-го раунда Кубка Гагарина. «Трактор», «Салават», «Ак Барс» и «Авангард» ведут 1-0 в сериях
Клубы Восточной конференции выиграли все первые матчи 2-го раунда плей-офф.
Сегодня «Трактор» дома одержал победу над минским «Динамо» (4:2), «Ак Барс» на выезде обыграл московское «Динамо» (5:3).
Вчера «Салават Юлаев» на своей арене был сильнее «Спартака» (4:1), «Авангард» на выезде победил «Локомотив» (4:1).
Таким образом, все первые матчи 2-го раунда Кубка Гагарина выиграли клубы Восточной конференции.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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