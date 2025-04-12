Клубы Востока выиграли первые матчи 2-го раунда Кубка Гагарина. «Трактор», «Салават», «Ак Барс» и «Авангард» ведут 1-0 в сериях

Клубы Восточной конференции выиграли все первые матчи 2-го раунда плей-офф.

Сегодня «Трактор » дома одержал победу над минским «Динамо» (4:2), «Ак Барс » на выезде обыграл московское «Динамо » (5:3).

Вчера «Салават Юлаев» на своей арене был сильнее «Спартака » (4:1), «Авангард » на выезде победил «Локомотив» (4:1).

Таким образом, все первые матчи 2-го раунда Кубка Гагарина выиграли клубы Восточной конференции.