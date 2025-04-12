«Барселона» не проигрывает в 2025 году: 20 побед, 4 ничьих

«Барселона» по-прежнему не проигрывает в 2025 году.

Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Леганес » со счетом 1:0 в 31-м туре Ла Лиге .

В текущем календарном году каталонцы провели 24 матча во всех турнирах и не потерпели ни одного поражения. На их счету 20 побед и 4 ничьих. 15 апреля команда проведет ответный матч против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов.

«Блауграна» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 70 очков, и опережает «Реал» на 7 баллов. У мадридцев есть матч в запасе.

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