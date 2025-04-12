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Анчелотти о камбэке в ЛЧ и Ла Лиге: «Попробуем. «Реал» – единственный, кто делал это много раз. Будем стараться до последней минуты»

Карло Анчелотти высказался на тему камбэка «Реала».

– Все думают о среде, но все зависит от завтрашнего выступления. Потому что мы все еще боремся за Лигу. Необходимо играть хорошо и побеждать.

– Камюэк в Ла Лиги и Лиге чемпионов, при том, как идут дела, – это уже слишком... Даже для «Реала. Много говорилось об этом за последние дни. Что думаете?

– Не знаю, попробуем, попробуем. Правда в том, что «Реал» – единственный, кто делал это много раз.

Мы будем стараться до последней минуты, до последнего мяча. Начиная с завтрашнего дня, – сказал тренер «Реала».

Напомним, «Реал» проиграл «Арсеналу» в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:3. В Ла Лиге мадридцы отстают от «Барсы» на 4 очка.

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Опубликовано: Sports
Источник: As
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoАрсенал
logoБарселона
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