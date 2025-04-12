«Бавария» и «Боруссия» сыграли вничью – 2:2. Дортмундцы открыли счет, пропустили дважды и сравняли на 75-й

«Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» в 29-м туре Бундеслиги.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Максимилиан Байер открыл счет на 48-й минуте, но затем дортмундцы дважды пропустили – на 65-й и на 69-й. Сравнять удалось на 75-й благодаря точному удару Вальдемара Антона.

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