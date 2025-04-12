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  • «Бавария» и «Боруссия» сыграли вничью – 2:2. Дортмундцы открыли счет, пропустили дважды и сравняли на 75-й
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«Бавария» и «Боруссия» сыграли вничью – 2:2. Дортмундцы открыли счет, пропустили дважды и сравняли на 75-й

«Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» в 29-м туре Бундеслиги.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Максимилиан Байер открыл счет на 48-й минуте, но затем дортмундцы дважды пропустили – на 65-й и на 69-й. Сравнять удалось на 75-й благодаря точному удару Вальдемара Антона.

Бундеслига. 29 тур
12 апреля 16:30, Альянц Арена
Бавария
Завершен
2 - 2
-xG-
Боруссия Д
Матч окончен
81’
Зюле   Бенсебайни
Мюллер   Коман
81’
81’
Байер   Адейеми
75’
  Антон
71’
Озджан   Чуквуэмека
71’
Брандт   Нмеча
  Гнабри
69’
  Геррейру
65’
Сане   Гнабри
64’
Горетцка   Павлович
63’
Ким Мин Чжэ   Геррейру
54’
48’
  Байер
2тайм
Перерыв
Бавария
Урбиг, Станишич, Ким Мин Чжэ, Дайер, Лаймер, Горетцка, Киммих, Сане, Мюллер, Олисе, Кейн, Перец, Геррейру, Боэ, Пальинья, Видович, Павлович, Гнабри, Коман, Куси-Асаре
Запасные: Сане, Мюллер, Видович, Куси-Асаре, Ким Мин Чжэ, Горетцка, Перец, Боэ, Пальинья
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Антон, Зюле, Джан, Озджан, Брандт, Гросс, Свенссон, Рюэрсон, Байер, Гирасси, Майер, Ян Коуто, Бенсебайни, Рейна, Нмеча, Чуквуэмека, Дюранвиль, Адейеми, Гиттенс
Запасные: Сане, Мюллер, Видович, Куси-Асаре, Ким Мин Чжэ, Горетцка, Перец, Боэ, Пальинья
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Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
онлайны
logoбундеслига Германия
logoМаксимилиан Байер
logoВальдемар Антон
logoСерж Гнабри
logoРафаэл Геррейру
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