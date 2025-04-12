Матч окончен
«Бавария» и «Боруссия» сыграли вничью – 2:2. Дортмундцы открыли счет, пропустили дважды и сравняли на 75-й
«Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» в 29-м туре Бундеслиги.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Максимилиан Байер открыл счет на 48-й минуте, но затем дортмундцы дважды пропустили – на 65-й и на 69-й. Сравнять удалось на 75-й благодаря точному удару Вальдемара Антона.
Бундеслига. 29 тур
12 апреля 16:30, Альянц Арена
Завершен
2 - 2
-xG-
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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