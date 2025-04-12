У «Арсенала» 2 победы в 7 последних турах АПЛ. Команда Артеты отстает от «Ливерпуля» на 10 очков, сыграв на матч больше
«Арсенал» выиграл лишь два из семи последних матчей в АПЛ.
Сегодня команда Микеля Артеты поделила очки с «Брентфордом» в 32-м туре чемпионата Англии – 1:1.
В семи последних матчах в рамках лиги лондонцы четыре раза сыграли вничью, одержали две победы и потерпели одно поражение.
«Канониры» занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка, и отстают от «Ливерпуля» на 10 баллов. У мерсисайдцев есть игра в запасе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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