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  • У «Арсенала» 2 победы в 7 последних турах АПЛ. Команда Артеты отстает от «Ливерпуля» на 10 очков, сыграв на матч больше
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У «Арсенала» 2 победы в 7 последних турах АПЛ. Команда Артеты отстает от «Ливерпуля» на 10 очков, сыграв на матч больше

«Арсенал» выиграл лишь два из семи последних матчей в АПЛ.

Сегодня команда Микеля Артеты поделила очки с «Брентфордом» в 32-м туре чемпионата Англии – 1:1. 

В семи последних матчах в рамках лиги лондонцы четыре раза сыграли вничью, одержали две победы и потерпели одно поражение. 

«Канониры» занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка, и отстают от «Ливерпуля» на 10 баллов. У мерсисайдцев есть игра в запасе.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoБрентфорд
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