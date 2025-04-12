Черчесова могут позвать в «Локомотив», если Ротенберг-младший станет гендиректором (Legalbet)

Станислава Черчесова могут пригласить в «Локомотив».

По информации Legalbet, 61-летнего специалиста могут пригласить на пост главного тренера железнодорожников, если Борис Ротенберг будет назначен генеральным директором. Ранее сообщалось , что экс-футболист клуба может занять эту должность, если нынешний сезон будет признан неудачным.

Сейчас Ротенберг-младший работает директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива ». Он играл под руководством Черчесова в «Динамо».

«Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 41 очко после 24 туров. Командой руководит Михаил Галактионов.

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