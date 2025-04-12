Черчесова могут позвать в «Локомотив», если Ротенберг-младший станет гендиректором (Legalbet)
Станислава Черчесова могут пригласить в «Локомотив».
По информации Legalbet, 61-летнего специалиста могут пригласить на пост главного тренера железнодорожников, если Борис Ротенберг будет назначен генеральным директором. Ранее сообщалось, что экс-футболист клуба может занять эту должность, если нынешний сезон будет признан неудачным.
Сейчас Ротенберг-младший работает директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива». Он играл под руководством Черчесова в «Динамо».
«Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 41 очко после 24 туров. Командой руководит Михаил Галактионов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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