«Спартак» проиграл дома «Махачкале», Никишин уехал из СКА в «Каролину», Салах продлил контракт с «Ливерпулем» и другие новости
1. 24-й тур Мир РПЛ начался с сенсации. «Спартак» дома проиграл «Динамо» Махачкала (1:2) – же на 10-й минуте защитник хозяев Даниил Денисов головой отправил мяч в свои ворота после подачи углового, на 16-й красно-белые пропустили второй гол. На 87-й минуте москвичи получили шанс на спасение, но к точке зачем-то подошел Хесус Медина и послал мяч в перекладину. Неожиданное поражение одного из лидеров Премьер-лиги усугубилось травмой лучшего бомбардира чемпионата Манфреда Угальде.
2. Стартовали еще две серии второго раунда Кубка Гагарина: «Салават Юлаев» дома обыграл «Спартак» (4:1), «Локомотив» на своем льду уступил «Авангарду» (1:4).
3. Мохамед Салах продлил контракт с «Ливерпулем» – новое соглашение 32-летнего египетского вингера рассчитано на два года.
4. Александр Никишин и СКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Роман Ротенберг высказался об уходе защитника: «Саша готов попробовать себя в «Каролине», мы пошли навстречу. В Петербурге он вырос в игрока мирового уровня. Договорились, что будем на связи, продолжим работу». «Каролина» и Никишин подписали контракт новичка на 2 года, россиянин будет зарабатывать 832 500 долларов в год, подписной бонус – 185 тысяч.
5. Бывшая жена Матвея Сафонова требует признать вратаря «ПСЖ» и сборной России банкротом. Возможная цель Анастасии – узнать, есть ли у него скрытое имущество.
6. НХЛ. «Тампа» обыграла «Детройт» (4:3 ОТ), Кучеров остался без очков в своем 800-м матче в лиге, Тарасенко – в 5-й игре подряд. «Питтсбург» с 1+1 от Малкина победил «Нью-Джерси» (4:2). Все результаты дня – здесь.
7. В стартовом туре 32-го тура Серии А «Милан» на выезде разгромил «Удинезе» (4:0), одержав первую крупную победу с декабря.
8. НБА. 32+11+15 от Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Детройт», «Денвер» дома справился с «Мемфисом» и другие результаты.
9. Карлос Алькарас и Алехандро Давидович-Фокина вышли в полуфинал турнира в Монте-Карло, Стефанос Циципас и Григор Димитров выбыли.
10. Аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в субтитрах к речи Александра Овечкина после 895-й шайбы. На фоне критики аккаунт удалил видео с замененным словом «русские» и опубликовал вариант со словом «Russia».
11. Собрание представителей Владикавказа обратилось в министерство спорта России с требованием извинений перед осетинским народом от Михаила Мамиашвили. Ранее бывший российский борец Чермен Валиев, уроженец Северной Осетии, представляющий Албанию, выиграл золото на чемпионате мира, церемонию награждения проводил глава Федерации спортивной борьбы России, он грубо надел медаль на Валиева, а также назвал его предателем.
12. Глава UFC Дана Уайт попросил Дональда Трампа посодействовать в освобождении Ксении Карелиной, невесты боксера Криса ван Гердена. Россия и США произвели обмен заключенными в Абу-Даби, девушка вернулась в Америку.
13. Спортивные организации с допинговыми нарушениями могут лишиться слова «олимпийские» в названии. Это инициатива Олимпийского комитета России.
14. Ди Мария, Паредес, Дзаньоло, Маккенни, Флоренци и еще 7 игроков попали под расследование по делу о нелегальных ставках в Италии. Николо Фаджоли из «Фиорентины» занял сотни тысяч евро у 31 футболиста, чтобы погасить ставочные долги, он задолжал около 3 млн евро нелегальным букмекерам. Он и Сандро Тонали из «Ньюкасла» зарабатывали бонусы и уменьшали долги, приводя игроков на нелегальную платформу для ставок, туда пригласили около 20 спортсменов.
15. Ландо Норрис («Макларен») выиграл первую практику на Гран-при Бахрейна, Оскар Пиастри («Макларен») забрал вторую.
16. Россиянка Ольга Хорошавцева выиграла золото чемпионата Европы по борьбе, Наталья Малышева и Динара Кудаева взяли бронзовые медали.
17. Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали золото на этапе Кубка мира. Это первый старт сборной России на международных соревнованиях с 2022 года.
Цитаты дня:
Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко об СССР: «Очень теплое, светлое время. Никакой злобы, межнациональных распрей. Родители оставили официантке чаевые, она выбегает за нами: «Деньги забыли!»
Дима Билан о рекорде Овечкина: «Еще одна скрепа, культурный код. В 2008-м пересеклись все плоскости – хоккей, футбол, Евровидение. Спорт и музыка замиксовались»
Медведева о лечении травмы в 2018-м: «Оказалось, что у меня три перелома в нижнем отделе позвоночника и серьезная стадия остеопороза»
Любовница Пайета заявила, что он заставлял ее пить воду из унитаза и облизывать пол: «Он воспользовался моей уязвимостью»
Мостовой о Загитовой: «Проблема в том, что она красивая. Я тоже красивый. Они просто завидуют»
«👏👏👏». Хабиб о победе махачкалинского «Динамо» над «Спартаком» в Москве
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