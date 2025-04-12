«Спартак» проиграл дома «Махачкале», Никишин уехал из СКА в «Каролину», Салах продлил контракт с «Ливерпулем» и другие новости

1. 24-й тур Мир РПЛ начался с сенсации. «Спартак» дома проиграл «Динамо» Махачкала (1:2) – же на 10-й минуте защитник хозяев Даниил Денисов головой отправил мяч в свои ворота после подачи углового, на 16-й красно-белые пропустили второй гол. На 87-й минуте москвичи получили шанс на спасение, но к точке зачем-то подошел Хесус Медина и послал мяч в перекладину . Неожиданное поражение одного из лидеров Премьер-лиги усугубилось травмой лучшего бомбардира чемпионата Манфреда Угальде.

2. Стартовали еще две серии второго раунда Кубка Гагарина : «Салават Юлаев» дома обыграл «Спартак» (4:1), «Локомотив» на своем льду уступил «Авангарду» (1:4).

3. Мохамед Салах продлил контракт с «Ливерпулем» – новое соглашение 32-летнего египетского вингера рассчитано на два года.

4. Александр Никишин и СКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Роман Ротенберг высказался об уходе защитника: «Саша готов попробовать себя в «Каролине», мы пошли навстречу. В Петербурге он вырос в игрока мирового уровня . Договорились, что будем на связи, продолжим работу». «Каролина» и Никишин подписали контракт новичка на 2 года, россиянин будет зарабатывать 832 500 долларов в год, подписной бонус – 185 тысяч.

5. Бывшая жена Матвея Сафонова требует признать вратаря «ПСЖ» и сборной России банкротом. Возможная цель Анастасии – узнать, есть ли у него скрытое имущество.

6. НХЛ. «Тампа» обыграла «Детройт» (4:3 ОТ), Кучеров остался без очков в своем 800-м матче в лиге, Тарасенко – в 5-й игре подряд . «Питтсбург» с 1+1 от Малкина победил «Нью-Джерси» (4:2). Все результаты дня – здесь .

7. В стартовом туре 32-го тура Серии А «Милан» на выезде разгромил «Удинезе» (4:0), одержав первую крупную победу с декабря.

8. НБА. 32+11+15 от Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Детройт», «Денвер» дома справился с «Мемфисом» и другие результаты .

9. Карлос Алькарас и Алехандро Давидович-Фокина вышли в полуфинал турнира в Монте-Карло, Стефанос Циципас и Григор Димитров выбыли.

10. Аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в субтитрах к речи Александра Овечкина после 895-й шайбы. На фоне критики аккаунт удалил видео с замененным словом «русские» и опубликовал вариант со словом «Russia» .

11. Собрание представителей Владикавказа обратилось в министерство спорта России с требованием извинений перед осетинским народом от Михаила Мамиашвили . Ранее бывший российский борец Чермен Валиев, уроженец Северной Осетии, представляющий Албанию, выиграл золото на чемпионате мира, церемонию награждения проводил глава Федерации спортивной борьбы России, он грубо надел медаль на Валиева, а также назвал его предателем.

12. Глава UFC Дана Уайт попросил Дональда Трампа посодействовать в освобождении Ксении Карелиной, невесты боксера Криса ван Гердена. Россия и США произвели обмен заключенными в Абу-Даби, девушка вернулась в Америку.

13. Спортивные организации с допинговыми нарушениями могут лишиться слова «олимпийские» в названии . Это инициатива Олимпийского комитета России.

14. Ди Мария, Паредес, Дзаньоло, Маккенни, Флоренци и еще 7 игроков попали под расследование по делу о нелегальных ставках в Италии. Николо Фаджоли из «Фиорентины» занял сотни тысяч евро у 31 футболиста , чтобы погасить ставочные долги, он задолжал около 3 млн евро нелегальным букмекерам. Он и Сандро Тонали из «Ньюкасла» зарабатывали бонусы и уменьшали долги , приводя игроков на нелегальную платформу для ставок, туда пригласили около 20 спортсменов.

15. Ландо Норрис («Макларен») выиграл первую практику на Гран-при Бахрейна, Оскар Пиастри («Макларен») забрал вторую .

16. Россиянка Ольга Хорошавцева выиграла золото чемпионата Европы по борьбе, Наталья Малышева и Динара Кудаева взяли бронзовые медали.

17. Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали золото на этапе Кубка мира. Это первый старт сборной России на международных соревнованиях с 2022 года.

Цитаты дня:

Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко об СССР: «Очень теплое, светлое время. Никакой злобы, межнациональных распрей . Родители оставили официантке чаевые, она выбегает за нами: «Деньги забыли!»

Дима Билан о рекорде Овечкина: «Еще одна скрепа, культурный код . В 2008-м пересеклись все плоскости – хоккей, футбол, Евровидение. Спорт и музыка замиксовались»

Медведева о лечении травмы в 2018-м: «Оказалось, что у меня три перелома в нижнем отделе позвоночника и серьезная стадия остеопороза»

Любовница Пайета заявила, что он заставлял ее пить воду из унитаза и облизывать пол: «Он воспользовался моей уязвимостью »

Мостовой о Загитовой: «Проблема в том, что она красивая. Я тоже красивый. Они просто завидуют »

«👏👏👏 ». Хабиб о победе махачкалинского «Динамо» над «Спартаком» в Москве